Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil dnes ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac, podle něhož je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje.
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times (NYT) by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Zprávy ze dne 28. února 2026
Britské letouny se na Blízkém východě zapojily do ochrany našeho lidu, zájmů a spojenců, řekl dnes britský premiér Keir Starmer. V televizním projevu dodal, že by se Írán měl zdržet dalších úderů a zastavit násilí a útlak svého lidu. Starmer zdůraznil, jak je důležité zabránit další eskalaci a vrátit se k diplomatickému procesu, napsala agentura Reuters.
Počet obětí leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, uvedla íránská média podle agentury DPA.
Premiér Babiš odsoudil íránský útok na Katar, Kuvajt a další čtyři země. Podle něj se jedná ze strany Íránu o nepřijatelné narušení jejich suverenity.
Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí promluví v příštích minutách, uvedla íránská stanice Al-Alám. Chameneího palác byl terčem útoků.
Íránský ministr Arakčí řekl, že Teherán je připraven uklidnit situaci, píše Reuters. Dodal však, že před začátkem rozhovorů je nutné zastavit útoky.
Podle izraelských médií byl ajatolláh Chámeneí zabit nebo vážně zraněn. Po smrti je údajně i ministr obrany Nasírzáde a velitel revolučních gard Pakpúr. Přijetí US požadavku totální kapitulace není pravděpodobné. Režim nadále funguje.
Čínské ministerstvo zahraničí v souvislosti s americkými a izraelskými údery na Írán vyzvalo k okamžitému příměří a ke zmírnění napětí, píše Reuters.
Íránský ministr obrany a velitel Revolučních gard byli zabiti, uvádějí tři zdroje.
Izrael věří, že usmrtil vysoce postavené íránské představitele
Hamás odsoudil útoky na Írán a vyzval muslimský svět k jednotě, Izrael a USA hnutí obvinilo, že chtějí přepsat mapu regionu na úkor arabských zemí.
Izraelské a americké údery na Írán označil íránský ministr zahraničí za nevyprovokovanou a nelegitimní válku bez opory v právu, uvádí Reuters.
Íránský ministr zahraničí podle agentury Reuters vyzval okolní země v regionu, aby zabránily USA a Izraeli využívat jejich území pro útoky na Írán.
Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu po dnešním americko-izraelském útoku na Teherán a další íránská města a íránských odvetných úderech proti Izraeli a americkým vojenským základnám v oblasti. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala britská stanice BBC.
The New York Times: Íránem podporovaný Hizballáh začne útočit na americké základny.
Nejméně 24 lidí bylo zabito při izraelském úderu na školu v okrese Mínáb na jihu Íránu, uvedl podle agentury Tasním guvernér provincie Hormozgán.
USA a Izrael uvrhují Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, uvedla Moskva. Vyzvala USA a Izrael okamžitě ukončit útoky na Írán.
K maximální zdrženlivosti, ochraně civilního obyvatelstva a plnému dodržování mezinárodního práva dnes v souvislosti s vývojem po ranním útoku USA a Izraele na Írán ve společném prohlášení vyzvali předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznili také nesmírnou důležitost zajištění jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní.
Německo se o situaci na Blízkém východě radí se svými evropskými partnery, o chystaných útocích bylo dnes ráno informováno předem, uvedl mluvčí vlády.
Vojenská operace na Blízkém východě může být masivnější a trvat i několik týdnů. Na facebooku to dnes uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Lidé by proto podle něj nyní neměli cestovat do zemí blízkovýchodního regionu, vedle Íránu a Izraele se varování týká také Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených Arabských Emirátů. Ministerstvo zahraničních věcí je podle Macinky v kontaktu se všemi tamními zastupitelskými úřady, včetně toho v Teheránu. V Íránu jsou podle systému Drozd registrováni tři Češi.
Prezident Donald Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu. Podle něj je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. USA zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, řekl prezident Trump. Je ale možné, že v nynějším konfliktu přijdou o život američtí vojáci, sdělil.
Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Útok na Chameneího?
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.
Rakety kromě Teheránu dopadají také v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech, píší agentury. Írán, Izrael a Irák uzavřely vzdušný prostor.
Izrael vydal varování pro své obyvatelé poté, co armáda zaznamenala vypálení přinejmenším jedné balistické rakety z Íránu, píší agentury. Obyvatelé v Izraeli dostali varování na své mobilní telefony s tím, aby se uchýlili do krytu, a na severu země se rozezněly sirény, píší izraelská média. Izraelská armáda tvrdí, že pracuje na zneškodnění hrozby.
Podle amerických zdrojů deníku New York Times se očekává, že by Írán mohl zaútočit mimo jiné na americké základy či diplomatické mise na Blízkém východě. Další otázkou je, zda se do odvety zapojí i spojenci Íránu v oblasti, například hnutí Hizballáh v Libanonu a Húsíové v Jemenu.
Čeští opoziční politici považují úder v Íránu k zastavení jaderného programu za správný a pochopitelný. Zmiňují jako ideální i dosažení změny režimu. Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza uvedl, že Spojené státy nemají na Blízkém východě takové prostředky, aby byly schopny pozemní operace. „Bude spíše pokračovat letecká fáze útoku,“ řekl pro Českou televizi.
Na sociálních sítích se šíří amatérské záběry z míst zasažených údery.
