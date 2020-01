Koronavir decimuje i akciové trhy | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Vše při starém

Evropská centrální banka ponechala svou měnovou politiku beze změny a to včetně úrokových sazeb. Odborná veřejnost tento krok očekávala. Hlavní představitelé ECB však uvedli, že zahájí první revizi své strategie od roku 2003. Ta by měla zahrnovat přezkum postupů, nástrojů a měření, ale také způsobů komunikace. Proces má být hotov do konce roku.

Čínu sužuje vir

Nový den a nová čísla. Počet obětí nového typu koronaviru v Číně stál život již 26 osob. Dalších 876 je nemocí nakaženo. V nejvíce zasažené provincii Chu-pej je prakticky uzavřených jedenáct přibližně 37 miliony obyvatel. Přerušena byla veřejná doprava ve městech i provoz vlaků mezi městy.

Smíšené akcie

Americké akcie uzavřely svá obchodování smíšeně. Znepokojujícím prvkem je koronavirus, který zmítá Čínou. Čínský jüan spadl na dvoutýdenní minimum kvůli obavám investorů z jeho šíření. Na devizovém trhu posílil dolar vůči euru. Dow Jonesův index ztratil 0,09 procenta a obchodování zakončil na 29.160,09 bodu. Širší index S&P 500 naopak vzrostl o 0,11 procenta na 3325,54 bodu a technologický index Nasdaq se zvýšil o 0,2 procenta na 9402,48 bodu.

Trump má plán

Mír na Blízkém východě? Pro Donalda Trumpa žádný problém. Šéf Bílého domu oznámil, že do úterní návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě odhalí svůj dlouho očekávaný plán, kterak onoho míru dosáhnout. Podle Trumpa bude uskutečnění jeho plánu přínosem i pro Palestince.