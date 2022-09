Vysokých důchodů rychle přibývá. Češi využívají pád akcií | E15.cz

Volkswagen hrozí stěhováním výroby z Německa a východu Evropy, kvůli nedostatkovému plynu. Vysokých důchodů od 20 do 40 tisíc přibývá. Systém musíme narovnat, slibuje NERV. Čeští investoři využívají propad světových trhů. Portfolia omlazují Teslou, Amazonem i Airbnb.

Letošní poklesy cen akcií motivovaly českého investora Ondřeje Tomka k významným nákupům na amerických burzách. Zaměřil se hlavně na technologické a softwarové firmy, které by měly do budoucna těžit z dlouhodobých digitálních trendů. Další tuzemští miliardáři zhodnocují své peníze například prostřednictvím irského prodejce ovoce nebo francouzského obchodu s elektronikou.

Štědré zvyšování důchodů nad zákonná pravidla za minulé vlády a letošní mimořádné valorizace způsobené vysokou inflací široce rozevřely nůžky mezi nízkými a nadprůměrnými starobními penzemi. Počet seniorů, jimž stát posílá v rozmezí od dvaceti do čtyřiceti tisíc korun měsíčně, se meziročně skokově zvýšil – z necelých dvou set tisíc na více než tři sta tisíc. Plyne to z údajů České správy sociálního zabezpečení.

Německý automobilový koncern Volkswagen by v případě přetrvávajícího nedostatku zemního plynu mohl přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy do jiných zemí. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na vyjádření zástupců podniku. Upozornila, že koncern Volkswagen má továrny v Německu, České republice a na Slovensku, tedy v zemích, které patří v Evropě k nejzávislejším na ruském plynu.

Energetická krize je natolik hluboká, že se do vážných potíží dostávají i rozsáhlé nadnárodní firmy se zázemím v nejbohatších zemí Evropy. Zástupci Volkswagenu dnes například varovali, že by koncern mohl v případě přetrvávajícího nedostatku zemního plynu přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy jinam. „Zdaleka to není jen Volkswagen či Škoda, od koho varování slyšíme. Dnes jsem slyšel od dvou firem, které v Česku zaměstnávají tisíce lidí a jsou dcery obřích zahraničních koncernů, že mají nejdražší energie. Výroba v Česku se jim tak pomalu přestává vyplácet,“ uvádí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. ADVERTISING

Západní země se od začátku války na Ukrajině všemožně snaží zbavit závislosti na ruském nerostném bohatství. Jeho část se však navzdory sankcím a dobrovolnému bojkotu dostává do Evropy i Spojených států. Nejkřiklavějším případem, o kterém opakovaně informují světová média, jsou dodávky ruského zkapalněného plynu do Číny a jeho výhodný přeprodej vyhládlé Evropě. Na západní trhy se však patrně dostávají i ruské diamanty a panuje vážné podezření, že prostřednictvím Indie i ropné produkty.

České dráhy dnes podle zjištění E15 s tříměsíčním zpožděním emitují své firemní dluhopisy. Půl miliardy euro, tedy více než 12 miliard korun, je stejná částka, o kterou se chtěly ucházet na trhu letos v červnu. Peníze dráhy nutně potřebují na splátku předchozích emisí a také je chtějí investovat do obnovy vozového parku.