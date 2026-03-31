CPI Property loni klesl zisk téměř o šest procent, tržby oslabily kvůli prodeji aktiv
- Realitní společnost CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka v loňském roce dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 703 milionů eur (přibližně 17,5 miliardy korun).
- Je to o 5,8 procenta méně než o rok dříve.
- Celkové příjmy klesly o 12,4 procenta na 1,43 miliardy eur, uvedla firma v tiskové zprávě.
Čisté příjmy z nájmů poklesly společnosti na 763 milionů eur, a to v důsledku prodeje nemovitostí. Nájmy vzrostly o 3,1 procenta. Hodnota nemovitostí v portfoliu skupiny dosahuje 18,0 miliardy eur.
„V roce 2025 CPI Property Group dosáhla solidních výsledků díky rostoucí obsazenosti a zdravému růstu nájmů, přičemž zůstáváme zaměřeni na provozní excelenci, nákladovou disciplínu a dlouhodobé cíle kapitálové struktury," uvedl generální ředitel skupiny David Greenbaum.
Čistý dluh loni společnost snížila o 1,7 procenta na 8,9 miliardy eur z předchozích 9,05 miliardy eur o rok dříve. CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.
Radovan Vítek figuruje na šestém místě žebříčku miliardářů sestaveného e15 za rok 2025, a to s odhadovaným majetkem 138 miliard korun.