CPI Property loni klesl zisk téměř o šest procent, tržby oslabily kvůli prodeji aktiv

Zdroj: Profimedia

  • Realitní společnost CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka v loňském roce dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 703 milionů eur (přibližně 17,5 miliardy korun).
  • Je to o 5,8 procenta méně než o rok dříve.
  • Celkové příjmy klesly o 12,4 procenta na 1,43 miliardy eur, uvedla firma v tiskové zprávě.

Čisté příjmy z nájmů poklesly společnosti na 763 milionů eur, a to v důsledku prodeje nemovitostí. Nájmy vzrostly o 3,1 procenta. Hodnota nemovitostí v portfoliu skupiny dosahuje 18,0 miliardy eur.

„V roce 2025 CPI Property Group dosáhla solidních výsledků díky rostoucí obsazenosti a zdravému růstu nájmů, přičemž zůstáváme zaměřeni na provozní excelenci, nákladovou disciplínu a dlouhodobé cíle kapitálové struktury," uvedl generální ředitel skupiny David Greenbaum.

Čistý dluh loni společnost snížila o 1,7 procenta na 8,9 miliardy eur z předchozích 9,05 miliardy eur o rok dříve. CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Radovan Vítek figuruje na šestém místě žebříčku miliardářů sestaveného e15 za rok 2025, a to s odhadovaným majetkem 138 miliard korun.

