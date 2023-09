Radovan Vítek | CPI | Miliardáři | e15.cz

Hodnota majetku: 151 miliard korun

Věk : 52

: 52 Obor : reality

: reality Zdroj majetku: CPI Property Group (CPIPG)

Za peníze CPI Property Group skupovala obří balíky nemovitostí po celé Evropě. Vítek podnikl expanzi do Polska či Itálie. Na domácí půdě mezitím zahájil přestavbu areálu bývalé zbrojovky v Brně a získal rozsáhlé pozemky pro výstavbu v Praze, konkrétně ve Vysočanech. Koupil také dostihové závodiště v Praze – Velké Chuchli, kam umístil sochu žraloka. Právě Žralok je v realitním světě Vítkova přezdívka kvůli jeho dravému přístupu na hraně pravidel. Svou dravost naposledy předvedl při svém dosud posledním nepřátelském převzetí rakouské realitní skupiny Immofinanz. Právě její ovládnutí však ukončilo dluhopisovou jízdu a mohutnou expanzi skupiny. Alespoň prozatím.)

„Rok 2022 byl rokem změn a ohromného růstu a rok 2023 bude rokem optimalizace a integrace,“ uvedl generální ředitel CPI Property Group a Vítkův nejbližší manažer Martin Němeček.

Situace na trhu s nemovitostmi se s počátkem 20. let výrazně změnila. Covid vyprázdnil kanceláře a nastartoval éru home office, následně započala válka na Ukrajině, která nepříznivě ovlivnila ekonomiku EU a odstartovala prudký růst sazeb. Zmíněné a další okolnosti negativně dopadly na trh s komerčními nemovitostmi, jejichž ceny začaly po letech růstu klesat. Zatímco poslední roky tak skupiny, jako je Vítkova CPI PG, každým rokem přeceňovaly svůj majetek směrem nahoru, nyní se situace obrátila. Neklesají navíc pouze ceny nemovitostí, ale také hodnota „realitních“ akcií. Vítek to značně pocítil právě v případě zmíněné Immofinanz na vídeňské burze. Výsledek? CPI PG prudce zvýšila zadlužení na 50,9 procenta na konci roku 2022 z 35,7 procenta na konci roku 2021. Nyní se ho snaží snížit mimo jiné prodejem majetku v hodnotě zhruba dvou miliard eur. Takzvané čištění portfolia se týká především nemovitostí, které Vítek získal v rámci nákupů celých realitních skupin či větších realitních balíků, a nyní se mu nehodí do portfolia.

Současný vývoj na trhu navíc nepřeje dluhopisům, jako tomu bylo v posledních letech. Investoři očekávají výnos, který by po letech enormně nízkých úroků Vítkovi jeho dluh ještě více prodražil. Vítek musí vyřešit mimo jiné to, jak splatit překlenovací úvěr v původní výši 2,7 miliardy eur na nákup Immofinanz (zbývá zaplatit 1,6 miliardy eur do 2025). Rozhodl se proto letos změnit strategii. Namísto dalších emisí začal o peníze opět žádat banky. Na konci června CPI PG oznámila, že si od několika bank půjčila celkem 494 milionů eur (v přepočtu 11,7 miliardy korun). Proti většině úvěrů zastavila své nemovitosti. Mezi nimi retailová a logistická centra v Česku a na Slovensku či část tuzemských rezidenčních aktiv.

Vítkovu CPI PG čeká nyní velká hra s čísly. Cílem je v roce 2024 dostat zadluženost do pásma 40 až 45 procent a následně opět pod 40 procent. Čím dříve se to povede, tím dříve obdrží Vítkova CPI Property Group od ratingových agentur pozitivní hodnocení, která hrají klíčovou roli pro dluhopisové emise a výši úroků. Pokud Vítkova velká hra s čísly doprovázená čištěním portfolia vyjde, může následně nastartovat další expanzi. Na trhu s komerčními nemovitosti se očekávají velké slevy a část investorů především z Asie opouští Evropu. To může být příležitost pro žraloka, který těží z krizí. V Česku ostatně Vítek nejvíce vyrostl právě během finanční krize, kdy jako jeden z mála nakupoval komerční budovy, jejichž cena se propadla. Podobná příležitost se může brzy vyskytnout v Evropě.