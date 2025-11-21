Vítkova CPI Europe koupila 12 tisíc bytů v Česku
- CPI Europe dokončila nákup zhruba 12 000 bytů v Česku za 605 milionů eur od mateřské CPI Property Group.
- Balíček bytů generoval v roce 2024 hrubé nájemné 38 milionů eur a nezávislí odhadci ocenili portfolio na 892 milionů eur.
- CPI BYTY patří k největším poskytovatelům nájemního bydlení v Česku a spravuje byty ve 15 městec.
Skupina CPI Europe (CPIE) podnikatele Radovana Vítka dokončila nákup zhruba 12 tisíc bytů v Česku za 605 milionů eur (asi 14,7 miliardy korun) od mateřské firmy CPI Property Group (CPIPG). Převod bytů oznámila v srpnu. Byty se nacházejí převážně v Ústí nad Labem, Liberci, v Třinci a v Praze.
Balíček rezidenčních nemovitostí je sdružený pod firmou CPI BYTY. Spolu s nemovitostmi je součástí prodeje také provozní a správní firma.
Hrubé příjmy z pronájmu bytů činily v roce 2024 asi 38 milionů eur (asi 920 milionů korun podle aktuálního kurzu), píše CPI Europe na svém webu. V první polovině letošního roku se nájemné zvýšilo o přibližně devět procent a podle firmy je tu šance na jeho další růst.
Balíček bytů za 22 miliard
Nezávislí odhadci ocenili balíček bytů k 30. červnu 2025 na 892 milionů eur (zhruba 21,7 miliardy korun). Kvůli splacení závazků, daňovým úpravám a dalším faktorům ale CPI zaplatí mateřské firmě pouze 605 milionů eur. Přibližně polovinu částky uhradí okamžitě v hotovosti, zbytek bude financovat pomocí víceletého úvěru od společnosti CPIPG.
Společnost CPI BYTY vznikla 1. ledna 2010 sloučením několika společností, které vlastnily bytové domy po celé České republice. Nyní pod ni spadá téměř 12.000 bytů v 15 českých městech a patří k největším soukromým poskytovatelům nájemního bydlení v zemi. CPI BYTY vlastní bytové domy převážně na severní Moravě, ve Slezsku a v severních Čechách, ale také ve Středočeském kraji či Praze.
Jedno z největších bytových portfolií - skoro 4000 bytů - má firma v Třinci v Moravskoslezském kraji. Další rozsáhlá portfolia má například v Ústí nad Labem s téměř 2500 byty, Litvínově v Ústeckém kraji se zhruba 2150 byty nebo v České Lípě v Libereckém kraji s více než 1700 byty. Třeba v Praze pak firma vlastní 459 bytů v Letňanech.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na frankfurtské burze.