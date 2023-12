Investiční společnost TCF Capital, kterou založil majitel společnosti Rohlik Group Tomáš Čupr, chce do roku 2030 spravovat sedminásobek současné hodnoty. Ta nyní převyšuje 720 milionů eur, tedy asi 18 miliard korun. Médiím to v úterý řekl Petr Klekner, který skupinu vede.

„Obecně TCF Group plánuje investovat řádově větší částky, než bývá v regionu běžné, a to kolem 30 až 50 milionů eur, tedy 700 milionů až 1,2 miliardy korun. Do roku 2030 by měl TCF Capital v ideálním scénáři mít v celkové hodnotě spravovaných aktiv pět miliard eur, což je v aktuálním přepočtu asi 118 miliard korun, sedminásobek stávající hodnoty,“ uvedl Klekner.

Hlavním aktivem TCF je nyní Rohlik Group. TCF Capital drží pozici také ve společnostech, jako jsou Keboola, FlexDog nebo Rossum.ai. Část portfolia TCF Capital se otevře kvalifikovaným investorům.

Klekner, který doposud vedl maďarskou pobočku Rohlíku (kifli.hu), chce TCF Capital zaměřovat na investice do zdraví, automatizace, logistiky, maloobchodu nebo i zpracování jídla. Klekner získal zkušenosti za více než dekádu ve vedoucích pozicích i na pozicích ředitele kosmetické společnosti L'Oreal nebo u technologického gigantu Philips.

„V následujícím roce se chceme primárně zaměřit na slibné investiční příležitosti v rámci zdravého životního stylu a longevity, tedy dlouhověkosti. To je stále odvětví, které zažívá svůj boom a vidíme v něm velký potenciál. Navíc chceme dále investovat do ostatních odvětví, které budou mít synergický přínos jak pro naše současné portfolio, tak i pro budoucí projekty,“ uvedl Klekner.

TCF plánuje obchodovat na tuzemském trhu a v regionu střední a západní Evropy, především ve výrobě a zpracování rychloobrátkového zboží, e-commerce, logistice a skladování.

Za Čuprem stojí projekty, jako je Slevomat, Dáme jídlo nebo Rohlik. Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných online. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Rohlik Group působí vedle Česka také v Maďarsku, Rakousku, Německu, Rumunsku, Španělsku a Itálii. Má kolem milionu aktivních zákazníků.

Čupr je podle letošního žebříčku časopisu Forbes 33. nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 13,3 miliardy korun.