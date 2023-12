„Nepotřebujeme další kolo. Ale chceme další kolo, protože máme v Německu ověřený koncept a máme tam ziskové město. Teď jde jen o to, v kolika takových městech to dokážeme vybudovat,“ uvedl zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr v rozhovoru pro server Sifted. Rohlík naposledy absolvoval investiční kolo v červnu loňského roku, kdy od skupiny investorů získal 5,4 miliardy korun.

Zároveň Čupr oznámil, že v příštích dvanácti měsících spustí Rohlík provoz v Hamburku a ještě v jednom blíže nespecifikovaném německém městě. „V Německu půjdeme opravdu do hloubky. Dokud nebudeme v Německu velcí, nikam jinam nepůjdeme. A na základě německého úspěchu pak budeme expandovat na další trhy,“ řekl.

Aktuálně Rohlík, který v Německu vystupuje pod názvem Knuspr, působí v Augsburgu, Frankfurtu a v Mnichově. Letos ovšem Rohlík koupil konkurenční společnost Bringmeister od české investiční skupiny Rockaway, která za to získala podíl v Rohlíku. Díky této akvizici se Rohlík může příští rok rozšířit také do Berlína, Postupimi a do Ingolstadtu.

Čupr měl peníze jen na 17 dní provozu

Online supermarket pod vedením Tomáše Čupra původně plánoval expandovat také do Španělska a Itálie, z toho ale prozatím sešlo. V rozhovoru pro Sifted zakladatel společnosti přiblížil, že z těchto plánů ustoupil kvůli investičnímu kolu z roku 2022, které se nevyvíjelo příliš dobře.

„Od některých amerických investorů jsem slyšel věci, jako že jsme příliš blízko Ukrajině. Přepracovali jsme model, vyškrtli některé země, do kterých jsme chtěli jít, a v podstatě jsme začali prezentovat mnohem konzervativnější případ,“ popsal Čupr napjatou dobu před investicí, kterou společnost nakonec získala – ve chvíli, kdy jí zbývaly peníze jen na dalších 17 dní provozu.

Díky prvnímu investičnímu kolu v roce 2021 se Rohlík stal jednorožcem, přesáhl valuaci jedné miliardy dolarů.

Letos jeden z investorů, fond J&T Arch Investments, snížil valuaci svého podílu ve společnosti kvůli tempu expanze Rohlíku v Německu, které podle fondu bylo „pomalejší“, než předpokládal původní byznys plán.

V minulém roce Rohlík utržil 13,6 miliardy a meziročně navzdory celkovému poklesu tržeb internetových obchodníků vyrostl o 33 procent, v zisku ale nebyl. Aktuálně společnost působí v Česku, Maďarsku, Německu, Rumunsku a v Rakousku.