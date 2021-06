Zakladatel největšího českého e-shopu s potravinami Tomáš Čupr má nakročeno na další západoevropský trh. Po Česku, Maďarsku, Rakousku a plánovaném vstupu do Německa a Itálie chce nově expandovat i do Španělska. Už příští rok by tak Rohlík.cz měl působit minimálně na šesti evropských trzích.