Českému fondu rizikového kapitálu Credo Ventures zakladatele Ondřeje Bartoše se podařil další prodej technologického startupu do rukou velké americké společnosti. Softwarový podnik Dynatrace sídlící v Massachusetts získal původem brněnskou firmu Runecast. Výši transakce firmy nekomentovaly, podle informací e15 se nicméně jedná o částku 37,5 milionu dolarů, zhruba 900 milionů korun, a to ve formě hotovosti a akcií Dynatracu. Obchod má být hotový do konce března.