Vandalové přijali řeči o ekoteroristech jako výzvu k boji. Útočí na elektromobily
Sto tisíc korun. Zhruba takovou škodu způsobil zatím neznámý vandal energetické společnosti E.ON, když v létě odřezal všechny kabely dobíjecí stanice v Rooseveltově ulici v Olomouci, kterou navíc pomaloval černou barvou. Řidiči elektromobilů si tak na tomto místě nedobili více než měsíc. E.ON předal podnět policii. Takových případů však kriminalisté řeší mnohem více. Po celé Evropě totiž povážlivě přibývá útoků na dobíjecí infrastrukturu. Kromě drobného zisku z prodeje mědi v kabelech motivuje pachatele také veřejné vyjádření nesouhlasu s elektromobilitou coby výrazným symbolem Green Dealu.
Případ z Olomouce není zdaleka ojedinělý. „Nejvyšší četnost mají odříznuté kabely, které jsou oddělené od dobíjecí stanice v celé délce – pravděpodobně kvůli zachování co nejvyššího objemu mědi uvnitř kabelu,“ uvádí jednatel E.ON Drive Infrastructure Martin Klíma. Celková dosavadní výše letošních škod prozatím atakuje půl milionu korun. „Podobné poškozování stanic evidují kolegové z naší společnosti v dalších devíti evropských zemích, kde veřejné dobíjecí stanice provozujeme,“ dodává Klíma.
Útoky na rychlonabíječky jsou čím dál větším tématem například v Německu, které je osázené 42 tisíci těchto stanic. Kabely obsahují od čtyř do deseti kilogramů mědi, které lze pomocí řezačky relativně snadno oddělit. Zatímco vandal riskuje mnoho měsíců ve vězení kvůli zhruba padesáti eurům za kabel, které může inkasovat u obchodníka se šrotem, případně i méně na černém trhu, provozovatele stanice vyjde oprava mnohonásobně dráž. Účet za nákup nového kabelu, jeho instalaci a testování systému se může pohybovat na úrovni osmi tisíc eur i výše.
„V jedné pražské lokalitě nám vandalové v minulosti třikrát během dvou měsíců poškodili chlazený kabel u DC dobíjecí stanice, jehož cena se pohybuje okolo 120 tisíc korun, další incident jsme zaznamenali v Berouně. Vandal poškodil DC stanici takovým způsobem, že cena následné opravy dosahovala půl milionu,“ říká mluvčí Pražské energetiky Martin Houška s tím, že se bohužel ani v jednom případě nepodařilo policii pachatele dopadnout.
Elektromobily terčem vandalů
Zatímco jednotlivé energetické společnosti v Česku evidují jednotky případů ročně, v Německu narostl tento druh kriminality během asi dvou let z nižších jednotek na letošní vyšší desítky, které zmiňuje dolnosaský úřad kriminální policie. Útočí se v Hannoveru, Göttingenu, Braunschweigu, Lipsku, Düsseldorfu a na řadě dalších míst.
„Vracíme se v čase, byť jen zčásti. Když přišla vědecko-technická revoluce a změny v životním stylu, spousta lidí měla tendenci útočit na železnici nebo protestovat proti zavádění strojů do výroby. Báli se pokroku, případně sociálního či ekonomického ohrožení. Snažili se s modernizací bojovat. I když současné útoky na dobíječky na první pohled působí jako vandalské, podle mě jsou ve skutečnosti spíše ideologické,“ říká politolog Lukáš Jelínek.
Okresní soud v Lipsku například vyhodnotil přeřezání kabelů nikoliv jako krádež, ale jako poškození majetku, který je součástí veřejné infrastruktury, a proto 43letého pachatele nepravomocně odsoudil k přísnějšímu trestu dvaceti měsíců za mřížemi.
„Je zajímavé, že zaznamenáváme útoky proti nabíječkám a ne třeba proti zavádění umělé inteligence. Odpor vůči elektromobilitě je totiž do značné míry populární. Není to spontánní přístup veřejnosti k něčemu, čeho se bojí, jak činili naši prapředci. Je to spíše součást ideologického boje poháněného některými politiky. Namlouvají nám něco o zelených ekoteroristech, o tom, jak drasticky mění naše životy. Někteří lidé to mohou chápat jako výzvu k boji,“ dodává Jelínek.
Terčem nejsou jen kabely, ale také poškozené dobíjecí konektory či celé stojany. Například pražskou stanici E.ON vandal v minulosti pomazal exkrementy. I český odborný web Autoweek dává útoky do možné souvislosti s evropskou zelenou politikou: „Možná je to však skutečný cíl některých pachatelů – sabotovat elektromobilitu. Zdá se, že mnoho případů, kdy jsou rychlonabíjecí kabely přeříznuty, jde o projevy vandalismu. Například proto, že měděné kabely jsou přeříznuty těsně pod nabíjecí zástrčkou, nebo proto, že jsou přeříznuté kabely hozeny do křoví někde poblíž – excesy ideologie, která odmítá elektromobily.“
Poškodit stanice nicméně bude mnohem náročnější – provozovatelé investují do jejich většího zabezpečení. „Letošní rok je ve znamení zvýšeného úsilí o eliminaci krádeží. V Dánsku kolegové úspěšně instalovali do kabelů GPS tracker, díky kterému se podařilo pachatele dopadnout a následně incidenty výrazně klesly,“ uvádí Klíma z E.ON. Výrobci nově opatřují kabely alarmy, které by měly při útoku automaticky přivolat policii. Zároveň zhotovují kabely tak, aby bylo nemožné nebo alespoň velmi komplikované je přeříznout. Takovou technologii zavádí například ChargePoint.
„Aktivujeme kamerové systémy, informujeme sběrny kovů, jak poznat kabely podle původu, a průběžně spolupracujeme s policií,“ říká mluvčí ČEZ Martin Schreier. Americký výrobce elektromobilů Tesla na svých rychlonabíječkách Supercharger například používá nesmývatelný inkoust, který v případě potřeby zanechává výrazné stopy.