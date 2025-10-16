Merz vyslyšel Draghiho volání. Začal lobbovat za celoevropskou burzu
Německý kancléř Friedrich Merz se vyslovil pro vznik celoevropské burzy. V projevu před členy Bundestagu tak ohlásil podporu pro sjednocení kapitálových trhů v Evropské unii, píší Financial Times.
Vznik jednotné celoevropské burzy není nová myšlenka. Jde o jedno z opatření takzvané Draghiho zprávy, tedy souboru doporučení pro země EU, který sestavil bývalý italský premiér a guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi. Zpráva se zabývá tím, jak může Evropa znovu získat konkurenceschopnost a stáhnout náskok, který před ní mají Spojené státy a Čína.
„Potřebujeme celoevropskou burzu, kam by si úspěšné firmy, například německé biotechnologické společnosti, mohly přijít pro peníze a nemusely odcházet na newyorskou burzu. Naše firmy potřebují silný kapitálový trh, který je dokáže financovat,“ řekl podle Financial Times při projevu před poslanci německého Spolkového sněmu.
Merzovo volání po celoevropské burze není nahodilé. Nedávno jeho vláda souhlasila se zintenzivněním spolupráce s Francií na vybudování jednotného evropského kapitálového trhu, včetně přesunu pravomocí na celoevropského regulátora (ESMA).
Produktivita, která vede ke konkurenceschopnosti
Před svým nástupem do politiky působil Merz jako poradce amerického správce aktiv BlackRock a zasedal ve správní radě německé burzy Deutsche Börse. Jeho aktuální podpora jednotného kapitálového trhu je součástí plánu na oživení německé ekonomiky po třech letech stagnace. Kromě toho volá také po větší evropské integraci, snížení regulací a zavedení dalších doporučení, která navrhli Draghi a další italský expremiér Enrico Letta v oblasti odstraňování bariér v pohybu takzvaných čtyř svobod – volného pohybu zboží, kapitálu, lidí a služeb.
„Draghiho zpráva ukázala, jak velká je mezera mezi Evropou a Spojenými státy kvůli malému růstu produktivity v EU,“ prohlásil podle FT a dodal: „Produktivita je nejdůležitějším předpokladem pro konkurenceschopnost. Evropa se stane více produktivní jen tehdy, pokud se zásadně změní,“ upozornil.
Francie jako zastánce jednotného kapitálového trhu argumentuje, že jednotný evropský dohled nad trhy by nastavil společné standardy napříč unií, snížil tržní fragmentaci a omezil náklady na přeshraniční transakce. Evropská unie aktuálně pracuje na sérii opatření, která by měla posílit regulátora ESMA, včetně dohledu nad kryptotrhy. S touto částí ovšem Berlín nesouhlasí, uzavírají Financial Times.