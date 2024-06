Datart se spojí s Electro Worldem. Odchod Genesis Capital ze skupiny byl podmínkou, říká obchodní šéf elektroobra

Spotřeba se propadla, v posledních měsících se to začíná srovnávat. Jak to bude letos? Jaké náznaky cítíte od zákazníků?

Vnímáme, že se trh ve většině kategorií elektra stabilizoval a je mírně optimistický. Jsou kategorie, které rostou už déle než rok, jako třeba malá bílá elektronika, a jsou ale i takové, jež se dlouhodobě propadají, jako jsou například notebooky, tam je veliký propad.

To trvá už čtyři roky?

U notebooků už je to třetím rokem. Všudypřítomná inflace a pokračující zdražování energií či pohonných hmot v uplynulém roce negativně ovlivnily náladu a poptávku spotřebitelů napříč celým trhem. Pokles zájmu zákazníků a celkového objemu nákupů, se kterým se v minulém roce potýkal celý maloobchod, se výrazně projevil také v segmentu elektroniky. I když jsou kategorie, které se mírně propadají na trhu, tak my jsme schopní růst. To znamená, že my si na trhu bereme větší podíl.

Pořád se však bavíme na úrovni hodnoty. Když se ale přesuneme k prodeji kusů, tam je situace rozdílná. Loňský propad prodejů u televizí byl enormní, obrovský. Teď se to stabilizovalo a trh mírně roste. Zákazníci jsou schopni si připlatit za kvalitu, velikost, funkčnost a za obecně lepší modely.

Takže díky této poptávce toho sice prodáte méně, ale za vyšší cenu?

Ano.

To je pro vás asi ideální.

Je to dobrá zpráva, když se nemění jiné okolnosti jako třeba velikost zboží. Řeknu příklad. Teď jsme jako jediní prezentovali největší televizi na světě o 115 palcích od TCL. To je úhlopříčka tři metry. To už je logistická výzva.

Aktualizováno Datart má jediného majitele, skupina HP Tronic vykoupila zbývající podíl Byznys

To věřím, to už ani člověk neodveze autem, ne?

To ne, možná tak dodávkou. Ale hlavně manipulace a instalace a vše kolem je náročnější a potřebujete minimálně dva lidi. Stejně problematický je sortiment amerických lednic. Průměrná prodejní cena je sice vyšší než u klasických kombinací, ale logisticky a nákladově je to problém.

Ještě další příklad k růstu nebo poklesu prodejní ceny: Když přišla energetická krize a válka, tak se velmi dobře prodávaly dražší lednice, které jsou energeticky úsporné. Nicméně za poslední rok a půl se trh úplně změnil a lidé zase přešli k levnějším modelům s vyšší spotřebou elektrické energie.