Dcera miliardáře Rulíška Eva přebírá horský byznys pod Králickým Sněžníkem
- Eva Sára Rulíšková je čerstvou dědičkou horského impéria Dolní Morava.
- Povinnosti svého otce, miliardáře Jiřího Rulíška, sice při řízení resortu přebírala postupně už několik let, poslední agendu a klíče od kanceláře ale dostala letos v únoru.
- Stalo se to jen krátce poté, co resort otevřel wellness centrum Melori zhruba za miliardu korun – jeden z několika projektů, který mění kdysi zapadlý kout země k nepoznání.
Ani ne třicetiletá majitelka resortu Dolní Morava je mladá dáma plná energie a vtipu, což je jasné už od první chvíle setkání. Přitom ani na chvíli nepřestává sledovat, co se v resortu děje, a když jí během schůzky zazvoní telefon a musí řešit neodkladné záležitosti, legrace jde zcela stranou. „Po nástupu jsem nastavila některé věci jinak a zpřesnila procesy. Chvíli trvalo, než si na změny všichni zvykli, ale dnes už vše funguje přirozeně,“ říká na vysvětlenou.
Začátek v lobby baru.
Že bude několikamiliardový luxusní horský resort jednou řídit, věděla už dlouho. Řekla si o to prý trochu mimochodem zhruba před patnácti lety, když její otec zvažoval nabídku na jeho prodej. „Cvičně se mě ptal, jestli to chci do budoucna převzít. Žádná velká debata nad tím nebyla. Jestli si dobře pamatuji, bylo to někdy ráno, byla jsem rozespalá a řekla, že to ráda vezmu,“ vypráví s lehkostí. Otec tedy chloubu svého podnikání neprodal a nástupnictví bylo rozhodnuto mnohem dříve, než se začalo skutečně řešit.
Lehká cesta k seznámení s tímhle byznysem to ale pro Evu Sáru Rulíškovou nebyla. Než na ni otec letos v únoru převedl poslední agendu, tedy investice a správu majetku, a odešel na zasloužený odpočinek, strávila patnáct let neustálým poznáváním novinek a učením se. „První zkušenost? To byl lobby bar. Učili mě zásady, jak správně obsluhovat, jak otevřít šampaňské. Bylo mi šestnáct sedmnáct let. Vlastně jsem tu vyrostla,“ ohlíží se.
V rodinném impériu následně pracovala v gastroprovozech, zabezpečovala eventy, ale také uklízela pokoje. Později řídila nákupy, pak hotel a nakonec celé středisko. Mezitím stihla vystudovat příslušný obor na vysoké škole ve Vídni. Po celou dobu měla vedle sebe otce Jiřího Rulíška, který středisko vymyslel, vybudoval a do určité míry i vyvzdoroval. „Proto tady asi jsem. Po tatínkovi mám povahu sólisty, ze všech nás tří sourozenců jsem mu nejvíce povahově podobná,“ zamýšlí se.
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