Češi chtějí přepsat výrobu elektroniky. Odpad z gramodesek má sebrat byznys Číně
Český objev může změnit způsob výroby elektroniky.
3D tisk desek plošných spojů slibuje nižší náklady, méně emisí i větší nezávislost na Asii.
Zatím míří do spotřební elektroniky, ale potenciál pro širší průmyslové využití je obrovský.
Je to sice nápad, který zatím výrazněji neprorazil brány univerzity, má ale obrovský komerční potenciál. Řeší omezení technologické závislosti na Číně a řadu dalších reálných ekonomických překážek s bonusem v podobě drastického zlevnění výroby elektronických zařízení. Ve zkratce: Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvinuli technologický postup pro výrobu desek plošných spojů, který může zplodit úplně novou generaci elektroniky.
Ten nápad má všechno – využití odpadního plastu (v tomto konkrétním příkladu z výroby gramofonových desek), 3D tisk, úsporu emisí CO2 až o 60 procent a snížení toxicity pro člověka až o 90 procent a jako bonus úsporu nákladů. „Naším cílem bylo najít technologii, která výrazně omezí využití toxických chemikálií a současně umožní využít plastový odpad jako cennou surovinu. Po dvou letech vývoje se nám podařilo vytvořit funkční výrobní postup a ověřit jeho ekologické přínosy,“ shrnuje vedoucí výzkumného týmu FEL ČVUT Petr Veselý.
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