Zapomeňte na plné svahy. Tohle je důvod, proč vyrazit na Dolní Moravu právě teď
Schovaný v zalesněných kopcích na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje, čekající s otevřenou náručí na milovníky bílé zimy i relaxu a tepla v komfortních zákoutích saunového světa. Obojí má společného jmenovatele - resort Dolní Morava a jeho nové horské wellness centrum Melori aqua & spa.
Ať už přijedete za lyžemi na místní svahy, na skitouring nebo běžky, projít se po stezce v oblacích, překonat strach na Sky Bridge 721 nebo si užít zábavu na Mamutí horské dráze, bobové dráze U slona nebo večer na sáňkách, odpoledne, s mrazem zkřehlými prsty prostě zatoužíte po teplé otevřené náruči wellness & spa centra Melori.
Nově otevřený komplex, citlivě zasazený do svahu přímo pod sjezdovkou, nabízí ve třech patrech spoustu možností. Svaly si můžete protáhnout třeba několika bazény ve vnitřním prostoru i venku s výhledem na majestátní hřebeny okolních hor. Tu opravdovou relaxaci ale zakusíte až při vstupu do saunového světa.
V náruči saun Melori: Byliny, med i srub na jezeře
Bylinná sauna s harmonickými tóny sušených horských bylin, které nejen krásně voní, ale také blahodárně působí na tělo i duši, horká medová sauna inspirována tvarem pláství ve včelím úlu, s panoramatickým výhledem ven, s hřejivými tóny světla a dřeva a prosycená 100% přírodní esencí propolisu nebo Kneippův chodník a solná pára, to je malá ochutnávka toho, co nabízí Melori.
Stačí ale vykročit ven a jsou tu další možnosti – prostorná parní kabina s výhledem přímo u jezírka je místem hluboké očisty a zklidnění. Vysoká vlhkost pomáhá otevírat póry, detoxikuje tělo a uvolňuje dýchací cesty. Srubová sauna je pak návratem ke kořenům, místem pro autentické saunové ceremoniály i teambuildingové programy. Pokud chcete být naopak úplně sami, jsou tu i privátní sauny. V Melori si svou ideální saunu vybere každý.
Nejžhavější noc zimy - pět hodin saunových ceremoniálů v srdci hor
21. března 2026 čeká návštěvníky naprosto unikátní zážitek. Největší horský saunový svět v Česku se promění v dějiště první Melori Sauna Night a nabídne pět hodin intenzivních zážitků pod taktovkou špičkových saunových mistrů. Ti provedou milovníky saunování 6 ceremoniály ve velké srubové sauně, 4 peelingovými procedurami v bylinné parní kabině a 3 relaxačními rituály v panoramatické sauně. Jedinečné propojení show, vůní, bylin a hluboké relaxace v kulisách horské přírody povede sám saunový mág a moderátor Pavel Hofrichter. A vstupenky na nevšední večer v srdci hor, ty už jsou v prodeji teď.
Sauny bez limitu - jaro na horách s wellness bez hranic
Po jarních prázdninách, když děti usednou zase do svých lavic, nastává čas pro klidný zimní pobyt na krásných bílých svazích, téměř bez lidí a s plným servisem. S ubytováním v hotelu Vista přímo na dojezdu sjezdovky je v jarním období každý den pobytu také neomezený vstup do saunového světa Melori centra. Bazénovou část můžete využít bezplatně každý den na tři hodiny, a pokud máte chuť trochu pocvičit, ve stejném režimu je i fitness. A skipasy k tomu se slevou 30 % pro všechny ubytované. A že potřebujete chvilku popracovat? Co třeba v prostorném moderním lobby hotelu, jak jinak než s výhledem na okolní zasněžené svahy.
Dáváte-li přednost apartmánům, ani tady nepřijdete zkrátka. K modernímu ubytování je i tady od 8. března balíček Sleep & Spa obsahující 50 % slevu na vstup do saunového světa a vstup do bazénů na 3 hodiny denně zdarma. Děti se navíc zabaví v herně Kids Fun Clubu s každodenním programem.
A pokud bydlíte v dosahu, nepotřebujete ubytování, ale saunu byste si dali? Neváhejte, sedněte do auta a doražte na Dolní Moravu. Melori čeká s otevřenou náručí na všechny, kdo potřebují relax a balzám pro tělo i duši.