Jan Školník: Mecenáš zapomenutého Broumovska | E15.cz

Jméno Jana Školníka je byznysově spjato se společností Hobra, která se ve východočeském Broumově už od padesátých let věnuje oboru filtrací a později také izolací. Jan Školník, původem z Prahy, ale nakonec nepřišel do kraje zdaleka jen podnikat. Velmi brzy byl vtažen do dění a zjistil, že svůj druh investice potřebuje i Broumovsko samotné. V roce 2004 proto založil Agenturu pro rozvoj Broumovska a později se pustil do oprav benediktinského kláštera v Broumově. Z prvotního nadšení se nakonec vyvinula široká pomoc spočívající třeba i v provozu podniků, jako je sýrárna či tiskárna, v rámci takzvaného impaktovaného investování.