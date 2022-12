Šlemr: S takovou ignorancí k investorovi jsem se nikde nesetkal | E15.cz

Oldřich Šlemr rozhovory moc nedává. Trvalo několik měsíců, než se nás rozhodl přijmout a pozval nás do své zasedačky v horním patře renesančního Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Je to historický skvost, ale jakmile projdeme nádvořím, mineme hlavní sály a vstoupíme do postranních chodeb, připadáme si jako v běžné kancelářské budově. Výtah z normalizační doby nás vyveze do horního poschodí, kde sídlí R2G, family office miliardářů Oldřicha Šlemra a dvou zakladatelů Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše . Na to, že tahle rodinná firma spravuje investiční majetek tří předních českých miliardářů, působí interiér sídla stroze.

Oldřich Šlemr nás vítá zdvořilostní otázkou „Jak se máte”. Odpovídám, že se nemůžu mít lépe, když mě čeká v tak krásných prostorách jistě příjemný rozhovor. Šlemr odvětí: „To ještě uvídíme”. Zkušený byznysmen se prostě rozhodne nebrat si tentokrát žádné servítky.

Martinický palác jste koupil před šesti lety a do jeho rekonstrukce chcete dát 600 milionů korun. Jak obnova pokračuje?

Největší problémy Martinického paláce, tedy střešní plášť a konstrukci krovu, už jsme vyřešili tím, že jsme je kompletně nahradili. Naštěstí se ukázalo, že rekonstrukce v sedmdesátých letech nebyla provedena úplně špatně, takže jsme spoustu tehdy vytvořených prvků mohli zachovat včetně oken a dveří. Museli jsme pouze odstranit nános z devadesátých let, ale nešlo o nic podstatného. Nedávno jsme dokončili rekonstrukci sklepních prostor, takže Martinický palác má od letošního září místo dvou hlavních sálů použitelných pro společenské účely sály tři v podstatě stejných rozměrů. To je možná dobrá zpráva pro ty, kteří sem rádi chodí na společenské akce nebo je pořádají.

Zamýšlíte palác více zpřístupnit veřejnosti?

Martinický palác je normálně přístupný veřejnosti, protože těch společenských akcí, které se zde konají v průběhu roku, jsou desítky. A tak jste-li pozván na akci, kterou tady někdo pořádá pro své příznivce, přátele nebo pro zákazníky, můžete se sem podívat. Pokud jde o širokou veřejnost, zpřístupnění paláce za vstupné pro kolemjdoucí neplánujeme.

Máte poměrně rozsáhlé sbírky umění. Ani ty nechcete zpřístupnit širší veřejnosti?

Pravidelně zapůjčujeme výtvarná díla na výstavy v České republice i do zahraničí. Zrovna teď se nám asi po dvou letech vrátily obrazy Toyen z putovní výstavy, která začala v Praze, pokračovala v Hamburku a končila v Paříži. Nyní jednáme o zapůjčení Kupkových obrazů na výstavu do Drážďan. Všechna díla pravidelně restaurujeme a odstraňujeme škody, které na nich v průběhu let vznikly. Právě nedávno jsem s naší kurátorkou sbírky mluvil o tom, že jsme už napravili vše, co bylo možné, a sbírka se dostala do takové kondice, že je použitelná kdykoli a kamkoli. Také počítáme s tím, že budeme dělat dočasné výstavy v novém objektu, který, jak pevně věřím, dostavíme na jaře na Malé Straně.

Jak bude tato nová galerie fungovat?

Začnu od začátku. Je to taková perlička, že tomu asi nikdo nebude věřit, ale je to pravda. Někdy před deseti lety jsme na jednom realitním serveru objevili stavební pozemek v Praze 1. Tak jsem se ho rozhodl koupit. Uzavřel jsem dohodu s profesorem Ladislavem Lábusem, významným českým architektem, že se na tomto pozemku pokusíme postavit nový moderní dům. V části Prahy, kde se vlastně nic moderního stavět nemůže, protože tam ani nejsou volné pozemky. Po byrokratických peripetiích, které trvaly přibližně sedm let, je dnes už hotová hrubá stavba. A na jaře ji dokončíme. Ten záměr, který pan profesor zrealizoval, je bytový dům s galerií. Takže dvě podlaží budou věnována galerii pro pořádání výstav výtvarného umění čili v dohledné době získáme takovou galerijní dependance. Naši sbírku chceme postupně po jednotlivých částech a tématech zpřístupňovat veřejnosti právě zde.

Další stavbou, která vás teď zaměstnává, je rekonstrukce hotelu InterContinental. Původně jste ji měli dokončit na začátku příštího roku. Zatím to ale na brzké otevření nevypadá.

Přestože to tak zatím nevypadá, rekonstrukce je v pokročilém stadiu. Největší stavební problémy byly odstraněny. Spočívaly v tom, že dům byl postaven v sedmdesátých letech, kdy se o kvalitu příliš nepečovalo. Když tedy stavební odborníci objekt odhalili, zjistili velké statické problémy, takže padaly i návrhy na demolici. To jsme ale s mými spoluakcionáři tvrdě odmítli, protože nám přišlo správné dům zachovat. Je dokladem toho, že i v sedmdesátých letech mohla vzniknout architektura, která je kvalitní a která může být považována za kulturní dědictví. Pan architekt Marek Tichý i firma Metrostav věnovali dostatečnou péči tomu, aby se problémy se statikou odstranily. Nyní již máme nové opláštění, které vzniklo jako digitální kopie toho původního, jež provedl významný český výtvarník Zbyněk Sekal. O vizuální podobě pokojů máme rozhodnuto a na jaře se rozběhne její realizace. V tom, jak budou vypadat veřejné prostory, je také jasno. Probíhají výběrová řízení a některá jsou již uzavřená. Jsme přesvědčeni, že v průběhu druhé poloviny příštího roku rekonstrukci hotelu dokončíme.

Předpokládám, že doby pandemie jste využili k uspíšení rekonstrukce, abyste hotel nemuseli zavírat dvakrát.

V březnu 2020 jsme stáli před rozhodnutím, jestli poté, co za nás bylo rozhodnuto, že je třeba provoz hotelu přerušit, ho máme uzavřít na přechodnou dobu a spoléhat se na to, že pandemie brzy přejde. Anebo si říct: „Dobře, chceme hotel stejně rekonstruovat, tak to udělejme hned.“ Rozhodli jsme se pro druhou variantu a udělali jsme dobře. I pro pracovníky hotelu to bylo dobré rozhodnutí, protože neseděli doma a nečekali, že možná někdy otevřeme, ale stihli si ještě najít uplatnění. Někteří bývalí pracovníci už se nám ozývají a těší se, že budou moci nastoupit zpátky, z čehož máme radost.

Dohoda na využití značky Fairmont, pod níž budete hotel provozovat, stále platí?

Na tom se nic nemění. Dohoda s řetězcem Fairmont je podepsaná, takže platí. Práce na zprovoznění objektu také začaly. Máme tady již generálního ředitele, bývalého ředitele hotelu Sofitel v Mnichově Gerharda Strugera, který pracuje na vybudování týmu klíčových spolupracovníků.

Jaká bude přesná náplň veřejného prostranství a nových budov, které u hotelu podle vašeho plánu vzniknou?