Automobilky vyrobily méně aut než před pandemií. Trápí je rostoucí ceny materiálů a nedostatek čipů | E15.cz

Automobilky v Česku letos během prvního pololetí vyrobily 663 015 osobních vozů. Meziročně je to sice přibližně o 31,7 procenta více, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 je to však o 11,2 procenta méně. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Výroba začala v létě stagnovat kvůli chybějícím dodávkám čipů.