Nejeden proponent autonomního řízení bude dokola tvrdit, že počítače při řízení zvládnou mnohem víc než řidič-člověk, nejsou unavené ani rozptýlené, a tak jezdí bezpečněji. Člověk za volantem však má jednu klíčovou výhodu oproti počítači – zvládne jezdit i po silnicích, které v životě neviděl, kdežto počítač se každou konkrétní silnici musí nejdříve naučit.

Snad nejznámějším takovým systémem je Autopilot značky Tesla. Ten, ač je de facto autonomním řízením jen úrovně 2, a tedy „pouhou“ kombinací asistenčních systémů, a nikoliv skutečným autopilotem, na řadě videí influencerů, youtuberů či samotné automobilky zvládá jezdit sám docela obstojně, samozřejmě pod dozorem člověka za volantem.

Není to jen o strojovém učení

Web Business Insider nyní přichází se zjištěním, že to neznamená, že by všechny tesly zvládaly jezdit na všech trasách takhle dobře samy. Software Autopilota totiž podle webu nespoléhá jen na strojové učení, ale také na tým lidí, kteří zkoumají videa z tesel a snaží se najít místa, kde je možné se zlepšit.

Elon Musk|ČTK / AP / Susan Walsh

V této práci se soustředí zejména na vozy Elona Muska a tzv. VIP řidičů. To znamená, že na trasách, kterými často jezdí tito lidé, může Autopilot fungovat znatelně lépe než jinde. Analýza dat právě z vozidel Elona Muska je podle bývalých zaměstnanců, kteří pro Business Insider pod podmínkou anonymity promluvili, priorita od samého začátku.

To mělo formu důslednější práce s daty a videi z míst, kde se Elon Musk pohyboval, jako sídlo automobilky, některé továrny či kanceláře SpaceX v kalifornském Hawthorne. Samozřejmě nešlo jen o vůz Muska; jde o to, že jiným fabrikám, kde se šéf značky tolik nepohyboval, nebyla přikládána taková důležitost.

Podobně byla větší důležitost přikládána datům z okolí sídla Twitteru, dnes X, na přelomu let 2022 a 2023, a také v době, kdy Musk tuto sociální síť kupoval. To vše v režimu, kdy kontroloři dat a videí byli hodnoceni podle rychlosti své práce; s daty z aut Muska měli být pečlivější a věnovat jim víc času.

„Vypadá poměrně jednoznačně, že Elonova zkušenost je lepší než ta u jiných lidí. Viděl ten software v nejlepší formě,“ cituje web jednoho z bývalých zaměstnanců. „Bylo to, jako bychom cíleně jeho auto vylepšovali tak, aby Autopilot působil jinak, než jaký je ve skutečnosti. Připadalo mi to nečestné,“ nechal se slyšet jiný bývalý zaměstnanec.

Lidé, kteří v Tesle pracují s těmito daty, nemají přístup ke konkrétní identifikaci člověka za volantem či majitele daného vozu. Z kontextu, jako jsou trasy nebo místa, kam to auto jezdí, však jde leccos odhadnout. „Odhad“ je však podle jiného bývalého zaměstnance nejvyšší míra jistoty o majiteli auta, kterou je možné takhle odvodit.

Ruční úprava šitá na míru konkrétnímu místu

Nejen Elon Musk však dostává tuhle speciální péči. Automobilka si všímá videí zveřejněných na internetu, která ukazují, jak systémy fungují – a třeba i případy, kdy nefungují správně. Např. data youtuberů s velkou sledovaností tedy mají označení „VIP data“ a rovněž se s nimi pracuje pečlivěji. Automobilka dokonce vysílá vlastní testovací řidiče do míst, s nimiž podle videí mají některé vozy problém.

Tesla Cybertruck v Česku • Auto.cz

V extrémních případech to může ústit v ruční úpravu softwaru šitou na míru konkrétnímu místu, jen aby tam tesly fungovaly lépe. Jedním z takových míst je proslulých osm serpentin ulice Lombard v sanfranciské čtvrti Russian Hill. Youtuber Raj Balwani, jehož kanál Tesla Raj má 45 tisíc odběratelů, odtud sdílel videa, v nichž se jeho tesla nedokázala držet správně na silnici. Došlo to až k ručnímu nakódování virtuálních bariér, aby tudy tesly projížděly správně.

Balwani to považuje za pozitivní věc. „Myslím si, že to prostě znamená, že jejich týmy monitorují situaci a soustředí se na místa, kde je to třeba. Většinu z toho, co jsem natočil a udělal od doby, co mám Full Self Driving, vyřešili, což je neuvěřitelné,“ cituje ho Business Insider.

Balwani tím vyzdvihuje fakt, že sice jde o zlepšení na základě trasy, kudy jezdí známá osobnost, ale pořád jde o zlepšení, z nějž benefitují všichni uživatelé Autopilotu a Full Self Driving, tedy Plně samočinného řízení – jakkoliv zavádějící tato označení mohou být.

Další podobný případ se týká youtubera Chucka Cooka, jehož kanál má 26 tisíc odběratelů a v jehož videích se často objevovala odbočení doleva bez „ochrany“ typu semaforu nebo podobného prostředku řízení dopravy. Cook uvedl, že ví o tom, že Tesla jeho obsah sleduje a že v místech, kde se pohybuje, často vídá testovací piloty automobilky.

Podle jiného zaměstnance, který je s problémem obeznámen, však nejde o preferenci určitých řidičů tesel směrem k tomu, aby se konkrétně jim jezdilo lépe, nýbrž o zlepšení Autopilota pro všechny řidiče. „Svým způsobem jsou další úrovní testovacích pilotů,“ řekl. Youtubeři se podle něj „stále snaží rozbít systém“. „Identifikují problémy, které se můžou dít i na jiných trasách, a upozorňují na ně,“ dodal nejmenovaný zaměstnanec.