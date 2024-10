Bahrajn, Kuba nebo Liverpool. Pražské letiště v zimě přidá nové destinace

Z Pražského se bude v zimním letovém řádu létat do 115 destinací, což je o čtyři více než loni. Letošní zimní letový řád, který bude v platnosti od 27. října, se ale stále nevyrovná počtu linek z předcovidového roku 2019, kdy se létalo do 121 destinací.

Oproti minulé zimě se do nabídky vrátí Edinburgh, Nice, Neapol, Nantes, Glasgow, Birmingham nebo Atény. Novými destinacemi jsou například Liverpool, Belfast a Kayseri ve středním Turecku. Nové spojení bude mít Praha také s Manamou v Bahrajnu, mexickou destinací Puerto Vallarta nebo kubánským městem Holguín. Pokračovat budou destinace z uplynulých let jako Punta Cana v Dominikánské

Některé destinace naopak z předpokládané zimní nabídky vypadly. Mongolské aerolinky Eznis Airways nejprve oznámily, že provoz své původně letní linky z Ulánbátaru prodlouží i přes zimní letový řád, pak ale provoz na lince náhle ukončily.

V zimě se také letiště bude muset obejít bez řady tradičně letních linek. Dle očekávání do jara přijde o spojení Delta Air Lins do New Yorku, Croatia Airlines do Dubrovníku, Cyprus Airways do Larnaky, Eurowings na ostrov Rhodos a dočaně z nabídky vypadnou také mnohé dovolenkové destinace tuzemských Smartwings.

Pražské letiště se muselo v uplynulých letech vyrovnat s dopady pandemie, vývojem situace národního dopravce Českých aerolinií a kvůli rusko-ukrajinské válce se dál potýká s úbytkem letů do Ruska, na Ukrajinu a do Běloruska. Konflikt má vliv i na další lety, například do Asie. Dopravci musí oblétávat Ukrajinu i Rusko, což některé lety prodlužuje i o tři hodiny.

Letos letiště provozuje spoje do 180 zemí, které obsluhuje 74 dopravců. Nízkonákladové linky letos podle odhadu přepraví 7,4 milionu cestujících, tedy 45 procent všech cestujících. Podle předsedy představenstva letiště Jiřího Pose je to nárůst o více než 136 procent oproti roku 2019. Češi tvoří 44,5 procenta všech cestujících, v roce 2019 podíl českých cestujících tvořil 39,8 procenta.

Pražské letiště dál jedná o rozšiřování destinací, bude se zaměřovat například na destinace na Blízkém východě a v Africe. Pro dopravce je Praha zajímavá, většinou ale nemají k rozšíření dostatečné kapacity, tvrdí Pos. Někteří dopravci se potýkají třeba i se stávkami personálu.

Pražské letiště podle člena představenstva Martina Kučery pokračuje i v rozšiřování parkovacích kapacit a připravuje rozšíření druhého terminálu a vytvoření centrální odbavovací stanice vedle prvního terminálu.

Letiště do konce srpna odbavilo 10,75 milionu cestujících a za celý letošní rok by jich podle nového odhadu mělo být 16,2 milionu. Rok 2019, kdy bylo odbaveno 17,8 milionu pasažérů, by mělo letiště překonat příští rok, kdy podle Pose očekává 18 milionů odbavených cestujících.

Společnost Letiště Praha loni vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun, meziročně byl o 1,2 miliardy vyšší. V předchozích dvou letech 2020 a 2021 bylo letiště kvůli omezení dopravy za pandemie covidu-19 ve ztrátě.