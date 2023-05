BeRider končí. Zelené elektroskútry zmizí z ulic Prahy | e15.cz

Sdílená mobilita v Česku dostala další políček – projekt BeRider, který provozoval v centru Prahy službu na vypůjčení elektrických skútrů, nyní končí. Podle vyjádření společnosti je důvodem fakt, že se jí nepodařilo najít vhodného partnera, díky němuž by mohla rozšířit službu i do dalších měst. BeRider do Prahy vstoupil v roce 2019, jde o projekt dceřiné společnosti automobilky Škoda Auto.