Dubai Airshow odhaluje optimismus aerolinek. Investují biliony | e15.cz

Americký Boeing a domácí Emirates vzbudili rozruch hned první den aerosalonu. V přepočtu 1,2 bilionu korun zaplatí aerolinky za devadesát širokotrupých boeingů 777, které uvezou více než tři stovky pasažerů, a za pět rovněž velkokapacitních modelů 787 Dreamliner. Akcie Boeingu na zprávu reagovaly zhruba pětiprocentním růstem.

Vliv nejspíš měla i zpráva agentury Bloomberg, podle níž by výsledkem nadcházejícího setkání prezidenta USA Joa Bidena s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem mohlo být odblokování objednávky na boeingy 737 do hangárů čínských společností.

Společnost Emirates nicméně oznámila, že odkládá termín pro vyřazení Airbusů A380. Největší dopravní letadla světa ve flotile zůstanou do roku 2040, dopravce pro ně nevidí jakoukoliv náhradu.

Boeingy v Dubaji nakoupila také sesterská aerolinka Emirates, nízkonákladová FlyDubai. Třicítka modelů 787-9 Dreamliner budou vůbec první širokotrupá letadla v její flotile, což naznačuje ambici více se prosadit i na trhu delších letů.

Tři historické rekordy v jednom roce

Pozadu nezůstává ani Airbus. S Turkish Airlines dokončuje kontrakt, který se má týkat téměř stovky širokotrupých A350, 250 úzkotrupých A321neo a dalších letadel. Jak připomíná web Planes.cz, ambicí Turkish Airlines je být do roku 2033 vedoucí aerolinkou nejen širšího regionu, ale i celosvětově.

Podle spekulací by kontrakt mohl obsáhnout více než šest set strojů. V tom případě by se stal největší objednávkou civilních letadel všech dob. Historický rekord by tak byl letos překonán už potřetí: Air India v únoru objednala 470 letadel, IndiGo pak v červnu ještě o třicet víc.

Světové aerolinky aktuálně jednají o pořízení sedmi set až osmi set nových letadel, z toho je zhruba třetina širokotrupých, napsala agentura Reuters. Snaží se tak dohnat pandemické ztráty. Zatímco Airbus dominuje segmentu jednouličkových letadel, Boeing má převahu v širokotrupých a nákladních.

Na dubajské show projevila expanzivní ambice nová státní saúdskoarabská aerolinka Riyadh Air. Hodlá se zařadit do elitního klubu blízkovýchodních aerolinek a plánuje objednat na 150 úzkotrupých letadel. Nákupů ale zřejmě brzy výrazně přibude, pouštní království investuje nemalé peníze, aby se stalo další leteckou křižovatkou v regionu.

A letadla máte?

Přestože aerolinky překypují optimismem, vůbec není jisté, že obdrží nasmlouvaná letadla včas. „Jsou to vícenásobné zakázky a spousta letadel. Problém je, že jich výrobci nedokážou zhotovit dostatek,“ cituje Reuters analytika společnosti Bernstein Douglase Harneda. „Nedokážou vyrobit ani to, co už prodali.“ Dodávky se v posledních letech významně zpožďují a přetrvávají i problémy výrobců s dodavatelskými řetězci.

Nákupní apetit aerolinek naopak nijak neomezuje válka Izraele s palestinským hnutím Hamás, a to navzdory úbytku cestujících, kteří v regionu létají, i okolnosti, že se některé lety v této oblasti z bezpečnostních důvodů prodlužují.

Své produkty prezentuje v Dubaji i dvanáct českých společností, mezi nimiž jsou výrobci letadel Aero Vodochody a Aircraft Industries, státní opravárenský podnik LOM Praha, výrobce leteckých podvozků Charvát AXL, holding CSG Aerospace nebo PBS Velká Bíteš.

Aircraft Industries vyslal na akci stroj L410 NG. Do 5600 litrů paliva, nákladů na cestu a prezentaci v Emirátech firma ze skupiny OMNIPOL investovala 2,5 milionu korun. České podniky podporuje ve snaze získávat nové zakázky delegace ministerstev obrany a průmyslu, kterou vede náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.