Konec front na letištích

Identifikace cestujících nikoli podle jejich pasu, ale podle biometrických údajů je technologií, která se už pomalu dostává do praxe. Odbavení cestujících, vstup do lóží pro cestující vyšších tříd, pasové kontroly, nástup do letadel, tam všude může identitu cestujících rozpoznávat technologie pomocí otisků prstů, oční zorničky nebo prostřednictvím rozpoznání tváře. A zkrátit tak cestujícím čas potřebný na obvyklé letištní procedury před nástupem do letadla klidně na polovinu.

Už před šesti lety zavedlo letiště v Dubaji takzvané chytré brány, které umějí rozpoznat tváře cestujících a ověřit tak jejich identitu. Stále můžete jít k budce obsazené živým celníkem, a například pokud cestujete s dětmi, nic jiného vám ani nezbývá, ale většinu cestujících zvládne do země vpustit automatizovaná technologie. Vzor z Dubaje následují další letiště, třeba v Tokiu, Dillí nebo Londýně. Země Evropské unie finišují s přípravami vlastního automatizovaného systému pro hraniční kontroly na letištích pod názvem EES.

Biometrické rozpoznávání cestujících zavádějí už i aerolinky a například ve zmíněné Dubaji při letu s Emirates nemusejí cestující během celého průchodu letištěm předkládat žádné dokumenty.

Méně ztracených zavazadel

Každý rok se leteckým pasažérům zatoulají miliony zavazadel a někteří z nich se se svými věcmi už nikdy neshledají. Důvodů, proč se to může stát, je celá řada, a aerolinky i letiště se snaží nalézt odpovědi na všechny z nich. Celá skupina Lufthansa nebo třeba aerolinky KLM začaly využívat technologii nizozemské firmy Bagtag, která cestujícím umožňuje si doma vytvořit zavazadlový štítek pro nadcházející let, předem jej registrovat u aerolinky a na letišti pak jen odevzdat již registrované zavazadlo. To má předejít situacím, kdy se papírový štítek na zavazadlu poškodí, nebo se údaje na štítku rozcházejí s daty v systému kvůli lidské chybě.

Jenže zavazadlo se může ztratit i kvůli tomu, že už se do letadla nevešlo, je naloženo na špatný let, anebo jej někdo ukradne – i to se stává. V příštích letech by alespoň některým z těchto nepříjemných situací mohla předejít umělá inteligence. Ta si každé zavazadlo zaznamená pomocí běžné kamery, uloží si údaje jako jeho barvu, rozměry či zvláštní znaky a následně se jej naučí rozpoznat a pomocí dalších kamer sleduje jeho cestu letištěm.

Místo čárových kódů se také prosazují štítky vybavené rádiovou technologií RFID. Pouť takto označených zavazadel napříč letištěm je mnohem snazší sledovat, spolu s umělou inteligencí dávají dohromady data, která umožňují aerolinkám průběžně posílat cestujícím do mobilních aplikací zprávy o tom, kde se jejich zavazadlo právě nachází. Tyto technologie se budou dále zdokonalovat.

Poskytovatel IT služeb v letecké dopravě SITA dokonce spolu s Lufthansou vyvíjí AI nástroj, který zavazadlu, jež z nějakého důvodu zmeškalo svůj let, najde nejlepší náhradní spojení do cíle. Systém funguje už nyní, zatím ale podává jen návrhy, které nakonec musí potvrdit lidský pracovník.

Zatímco dnes se různé způsoby sledování navzájem překrývají a „hlídají“, do budoucna se technologie využívající umělou inteligenci zřejmě prosadí jako jediný systém řídící pohyb zavazadel po letištích.