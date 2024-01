Letecké společnosti v těchto dnech zjišťují, že dráž už letenky prodávat nelze. Zatímco v minulých letech zvyšovaly ceny až o desítky procent, loni narazily na strop. Vyplývá to z analýzy společnosti Cirium, na kterou upozornily Financial Times. A trend se otáčí. Aerolinky se dostávají pod tlak a musí stlačovat ceny na minimum, a to i z toho důvodu, že letadel na trhu přibývá a konkurence se zostřuje. Mimo jiné proto, že leasingové společnosti stahují letadla z Číny. Kdyby došlo na geopolitický konflikt, nechtějí je tam „utopit“ jako v Rusku před jeho vpádem na Ukrajinu. Přemisťují tak letadla na bezpečnější trhy.