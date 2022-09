Letiště Praha zažívá nečekaně rychlý restart. Mezi pasažéry převládají Češi | E15.cz

Největšímu českému letišti se daří postpandemický restart rychleji, než plánovalo. Letiště Václava Havla odbavilo v hlavní letní sezoně od června do srpna přes 3,8 milionu cestujících, o třetinu více oproti předpokladu. Celkem by tak letos mohlo odbavit 10,5 milionu osob, o dva miliony více proti původním záměrům. V nové sezoně letišti přibude řada nových atraktivních destinací a spojení do těch stávajících dopravci posílí.

Vůbec poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 převládli mezi cestujícími Češi, kteří tvořili 55 procent všech odbavených osob. Dlouhodobě přitom vždy převažovali přilétávající či přestupující cestující. „Poprvé v dlouhodobé historii se podíl českých turistů přehoupl přes padesátiprocentní hranici. Pozitivní vliv mělo zejména zásadní oživení segmentu odletové dovolenkové turistiky,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos na tiskové konferenci k výsledkům hlavní letní sezony.

V minulých letech přitom incoming – tedy cizinci přilétávající do Prahy – tvořili sedmdesát procent provozu. Letiště odbavilo za tři měsíce přes 3,8 milionu cestujících, tedy dvě třetiny toho, co před pandemií. Meziročně si polepšilo o 140 procent. V nejrušnější dny jím prošlo až sedmdesát tisíc cestujících.

Vedoucí pozici napříč dopravci si v létě udržela největší česká letecká společnost Smartwings s 35procentním podílem. Se čtrnácti procenty následoval irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Konkurenční dopravci EasyJet, Wizz Air či Eurowings dosahovali mezi čtyřmi a pěti procenty.

Do pětice nejvýkonnějších trhů se z pohledu letiště poprvé zařadilo Řecko, následovaly Itálie, Španělsko, Turecko a Velká Británie. Nejpoptávanějším destinacím vládl Londýn následovaný Antalyou, Amsterdamem, Hurgádou a Marsa Alamem.

„Cílem je návrat na výkony před pandemií. Na druhé straně dál zcela přicházíme o 1,2 milionu cestujících z Ruska a Ukrajiny. Také asijští dopravci jsou dál velmi opatrní co se týče obnovování linek,“ uvedl Pos. Letiště vyjednává například s China Airlines o možném spojení Prahy s Tchaj-wanem a s vietnamskými aerolinkami Bamboo Airways o už dříve plánovaném spojení Prahy s Vietnamem. Brzké oznámení tohoto spoje je však krajně nepravděpodobné.

Letiště nicméně oznámilo řadu novinek. V zimním letovém řádu, který začíná v říjnu, nabídne přes devadesát přímých spojů, tedy 80 procent počtu z roku 2019. Zajišťovat je bude na pět desítek dopravců.

K nejatraktivnějším novinkám se zařadí dva spoje ománské společnosti SalamAir do Ománu chystané od listopadu. Čtveřici nových destinací nabídnou v zimě Eurowings, a to Oslo, Madeiru, Hurgádu a Marsa Alam. British Airways zvýší kapacity na londýnské letišti Heathrow. Wizzair zařadí do nabídky letiště Luton u Londýna a dvakrát týdně nabídne spoje do Bukurešti. Nováček na Letišti Praha, Air Moldava, vyšle letadla třikrát týdně do Kišiněva.

V kategorii charterových letů přibudou dvě nové destinace od cestovní kanceláře Čedok – thajské Krabi a Madagaskar. CK už nyní létá na Zanzibar a do Punta Cany v Dominikánské republice.

„I díky novým spojům očekáváme, že v příštím roce odbavíme asi 12,7 milionu cestujících, tedy 71 procent proti roku 2019. Letos byla první část roku ovlivněna covidovými restrikcemi, příští rok to snad bude jinak,“ sdělil Martin Filip z leteckého obchodu letiště. Filip patří k hlavním vyjednavačům, kteří se snaží přilákat dopravce do Prahy. Obnovovány mají být i ty dálkové lety, letiště například očekává květnové obnovení spoje do New Yorku, který zajišťovala letecká společnost Delta Airlines.

Díky nárůstu počtu cestujících letiště očekává, že by se letos po dvou ztrátových letech mohlo přehoupnout do mírného zisku. A to i díky dlouhodobým kontraktům na ceny elektřiny a plynu, které si dál průběžně fixuje. „Máme nakoupeno 95 procent elektřiny na příští rok a 60 procent veškeré energie na rok 2024. Jsme tak uchráněni zvyšování spotových cen,“ uvedl Pos.

Letiště vyhlásilo interní program snížení spotřeby energií o patnáct procent v případě plynu a deset procent v případě elektřiny. „Vládní zastropování cen se letiště netýká. Čekáme zvýšení nákladů za energie, ale ne zásadní,“ dodal Pos.

Před příchodem pandemie letiště generovalo miliardové zisky, ze kterých si pravidelně „odsával“ tučné dividendy stát prostřednictvím jediného akcionáře v podobě ministerstva financí. Zda letiště letos dosáhne zisku a zda bude z pohledu ministerstva natolik zajímavý, aby z něj odčerpalo obvyklých dvacet procent na dividendě, je zatím nejasné.