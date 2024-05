Výstřední MG4 Electric je takovým typickým hybridem dnešního elektromobilového světa. Už na první pohled nezapře asijské geny, pohybuje se mrštně jako čínský desetibojař, ale pyšní se 100 let starým britským brandem původně z Oxfordu. Legendární Morris Garages (zkráceně MG) dnes spadá do majetku čínským státem ovládaného automobilového giganta SAIC a jeho modely se pomalu dostávají do výběru nejprodávanějších aut nejen v Česku, ale v celé Evropě.

Žebra a ploutve

MG4 je zatím nejmenším elektrickým vozem od této značky, minimálně do té doby, než přijde na trh ještě menší MG3. Čtyřce vpředu dominují ostře zkosené LED světlomety připomínající žebra ryby. Ty dodávají vozu už na první pohled nekompromisní výraz. Jejich síla dokáže překvapit, jsou skvěle vidět i během dne. Kapota se postupně svažuje a spoluutváří tak jeho nevšední a jedinečný profil. Dravý vzhled této čínské štiky dokreslují ostré křivky ve spodní části čumáku.

Z profilu lze rozpoznat standardní siluetu hatchbacku, která ale v tomto případě působí lehčím dojmem. Zadní svítilny z karoserie výrazně vystupují jako jakési žábry, díky čemuž je čtyřka v provozu zcela nezaměnitelná. Mezi svítilnami se táhne světelná linka, která vytváří kompaktní celek kolem ikonického loga MG. Takto vzniklý světelný spojler výtvarně doplňují efektní úzké červené linky na ploše obrácené k nebi. Střechu vzadu zakončují stylová křídla ve tvaru ploutví – vůz se hodně spoléhá na aerodynamiku. Design zadní části uzavírá výrazný difuzor, který v podstatě přechází až v nárazník. Boční linii dominuje výrazné plastování.