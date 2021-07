DAKO-CZ slaví 205 let, za posledních pět let prošlo velkými změnami | E15.cz

Dnes patří DAKO-CZ k nejúspěšnějším členům průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group, jež se v letošním roce stal stoprocentním vlastníkem společnosti.

„Růst naší společnosti nestojí jenom na zakázkové naplněnosti, byť bez ní by to pochopitelně nebylo možné. Klíčové bylo, že jsme se rozhodli za plného provozu modernizovat celý výrobní proces. Rozšířili jsme výrobní halu, v rámci komplexního projektu Logistika jsme přesunuli sklad mezi obrobnu a montážní halu tak, abychom minimalizovali nadbytečné úkony. Bez nadsázky mohu říci, že postupně budujeme firmu na dvoumiliardové obraty,“ říká Lukáš Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ.

V rámci navyšování výrobních kapacit DAKO-CZ uskutečnilo masivní náborovou kampaň. Shánělo především pracovníky do výrobních pozic. Šanci ve firmě dostali ale i méně zkušení zájemci. Stačilo, aby projevili zájem a dostatečnou šikovnost. O zbytek se stará firma sama prostřednictvím DAKO Akademie, kde si vychovává jak dělníky montáže, tak například seřizovače CNC strojů.

Firma se opírá o dlouholetou tradici, jež je nedílnou součástí její DNA. Založena byla jako železárna v Hedvikově v roce 1816 Josefem Zvěřinou. Klíčové pro její dnešní směřování bylo po druhé světové válce angažování konstruktéra Josefa Daňka, jenž se svým týmem vyvinul zcela nový brzdový systém pro kolejová vozidla, který byl v roce 1956 schválen Mezinárodní železniční unií UIC.

O rok později jej začala firma dodávat pod obchodní značkou DAKO, což byla zkratka slov DAněk a KOvolis, tehdejší název společnosti. V roce 1967 byl na zelené louce u Třemošnice postaven nový závod na výrobu brzdových systémů, který byl pojmenován DAKO.

„Velmi silně vnímáme náš historický odkaz, a to jak více než dvou set letou průmyslovou tradici v Třemošnici, tak především odkaz osoby Josefa Daňka, kterého právem označujeme za zakladatele naší konstrukční školy a otce brzdy DAKO. I proto jsme se rozhodli v roce 2019 přejmenovat ulici, v níž sídlíme, na Josefa Daňka a naše číslo popisné jsme stanovili 1956 jako odkaz na rok, kdy byl mezinárodně schválen náš první brzdový systém,“ připomíná Lukáš Andrýsek.

DAKO-CZ vyvíjí a vyrábí brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny, speciální traťové vozy, osobní vozy, lokomotivy, příměstské jednotky, soupravy metra i tramvaje. Mezi největší zákazníky patří Tatravagónka Poprad, jež až do letošního jara držela ve společnosti majetkový podíl, a také světoví výrobci Siemens a Stadler. Se Siemens Mobility zahájila společnost DAKO-CZ spolupráci v roce 2004 a téměř výhradně se ve společných projektech soustřeďují na soupravy metra platformy Inspiro. Pro Stadler řeší DAKO-CZ především brzdové systémy a komponenty pro příměstské jednotky, nově též pro ozubené dráhy, například pro legendární tatranskou Zubačku na Slovensku.

Mezi nové zákazníky společnosti patří též španělská společnost Talgo, DAKO-CZ rovněž dodává své brzdové systémy na osobní vozy do Indie. Celkem až 75 procent zakázek společnosti DAKO-CZ směřuje na export, na kolejová vozidla s označením DK ale můžete narazit také u vagónů Českých drah. Nově bude společnost realizovat například zakázku na dodávku kotoučových elektromechanických brzd v rámci modernizace 65 souprav pražských tramvají s označením T3.

„Firmě se daří a jsem rád, že máme výhled na zakázky do dalšího období. Skvělé je například to, že naše dlouholetá spolupráce se společností Siemens dospěla k zakázce na dodávky brzdových komponent pro londýnské metro. Zatím na linku Piccadilly, která bude zhotovena v letech 2020-2025. S návazností na další opce, které potrvají několik desítek let, lze bez nadsázky mluvit o zakázce století. Věřím tedy, že až se sejdeme za pět let při oslavě 210 let naší společnosti, budeme hovořit o podobně úspěšném období, jako bylo to předešlé,“ doplňuje Lukáš Andrýsek.