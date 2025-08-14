Škoda odhaluje elektrické kombi, které má nahradit Octavii Combi
Škoda Auto chystá na zářijový autosalon IAA Mobility 2025 v Mnichově velkou premiéru. Poprvé ukáže koncept Vision O – elektrické kombi, které by se v budoucnu mohlo stát bezemisní alternativou k dlouhodobě nejprodávanějšímu modelu značky, Octavii Combi. Automobilka z Mladé Boleslavi své novinky tradičně střeží až do poslední chvíle a ani Vision O není výjimkou. Zatímco některé značky nechávají podobu nových modelů uniknout měsíce před premiérou, Škoda odhalila první detailnější záběry teprve nyní, necelé dva měsíce před debutem, píše Auto.cz.
Krátké video ukazuje moderní a čisté linie, které rozvíjejí designový jazyk Modern Solid. Nový tvar sloupku B plynule přechází do zadní části karoserie, zkosená střecha je zakončena děleným spoilerem a úzká zadní světla ve tvaru písmene T navazují na motiv „čtyřokých“ světelných podpisů. Zadní část doplňuje výrazný nápis Škoda a modelové označení Vision O na pátých dveřích, které zvýrazňují i přepracovaný nárazník a celkově sportovní proporce vozu.
Koncepční Vision O míří do segmentu, který je u elektromobilů stále spíše výjimkou – karoserie kombi. Dosud dominují bezemisní nabídce SUV a crossovery, zatímco kombíky dostávají prostor jen výjimečně. Škoda tak reaguje na poptávku řidičů, kteří od elektromobilu chtějí nejen atraktivní design, ale i praktičnost a velký zavazadlový prostor. Vůz by měl stát na nové platformě SSP, která je na rozdíl od současné architektury MEB lépe přizpůsobena vozům s nižší stavbou a konvenčními tvary. Stejnou techniku dostane i připravovaná elektrická verze Volkswagenu Golf.
Podle šéfa designu Olivera Stefaniho Vision O ukazuje, kam se bude značka vizuálně posouvat. „S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a posilujeme identitu značky. Nový koncept zdůrazňuje naše odhodlání posouvat hranice a přinášet inovace do automobilového designu,“ říká Stefani.
VIDEO: Škoda Vision O
Světová premiéra Škody Vision O proběhne 8. září v Mnichově. Návštěvníci veletrhu IAA Mobility 2025 si jej budou moci prohlédnout naživo v rámci expozice zaměřené na budoucnost individuální i hromadné dopravy. Očekává se, že Vision O bude nejen designovou studií, ale i poměrně realistickým předobrazem sériového elektromobilu, který by se mohl na silnicích objevit už v druhé polovině této dekády.