Tady je dovolená pro Čechy nejlevnější. Žebříček zemí, kde za korunu dostanete nejvíc
Kde si Češi na dovolené užijí za korunu nejvíc muziky? Seřadili jsme populární destinace podle toho, kolik zboží a služeb si zde český turista koupí za stejnou částku jako doma. Data Světové banky odhalují překvapivé výsledky. kde se umístilo oblíbené Chorvatsko? A v jaké zemi si Češi mohou nejvíce dopřát?
Z žebříčku vyplývá, že rozdíly v kupní síle mezi oblíbenými destinacemi mohou být propastné. Do pořadí se promítají nejen místní ekonomické podmínky a měnové kurzy, ale také inflace a turistická poptávka, která ve vyhledávaných letoviscích ceny rychle zvedá.
10. Řecko
Řecko je stálicí mezi nejoblíbenějšími destinacemi českých turistů. Láká na moře, historické antické památky i skvělou kuchyni. Češi si vybírají nejčastěji ostrovy jako Kréta, Rhodos, Korfu nebo Zakynthos, kde se dá zkombinovat relaxování u moře s výlety za antickými památkami. Vedle známých míst Řecko nabízí i menší ostrovy, které nejsou tolik turisticky vytížené a lákají na klid a autentičnost.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si v Řecku Čech koupí za zhruba 960 korun, tedy téměř stejně jako doma. Ceny v Řecku jsou v posledních letech ovlivněny inflací a rostoucí poptávkou v turistické sezóně, takže dovolená zde může být dražší než třeba v Albánii nebo Turecku. Největší cenové rozdíly bývají pochopitelně mezi menšími městy a populárními letovisky. Například večeře v místních podnicích na pevnině může vyjít podstatně levněji než v centru Santorini.
9. Slovensko
Slovensko by se dalo zařadit do „sváté trojice“ oblíbených cílů Čechů pro zahraniční dovolenou. Právě k východním sousedům míří společně s Chorvatskem a Itálií každoročně nejvíce krajanů na dovolenou. Na rozdíl od těchto dvou zemí láká Slovensko zejména na hory. Češi jezdí nejčastěji na výšlapy do Vysokých i Nízkých Tater nebo za památkami do hlavního města Bratislavy, ale i do termálních lázní.
Kupní síla pro české turisty je na Slovensku příznivá, zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za přibližně 936 korun. Ceny potravin, ubytování i vstupného bývají obecně nižší než v Česku, zejména mimo hlavní turistické oblasti a horská střediska. V turisticky exponovaných místech, třeba v Tatrách či lázních, se ale ceny přiblíží českým standardům. Lokálně je ale stále možné najít výhodné nabídky v menších obcích a regionálních restauracích, stejně jako ubytování za přátelské ceny, včetně privátů nebo menších penzionů. Během posledních let lze sledovat mírný růst cen díky inflaci a nárůstu zájmu turistů, ale ani to neznamená výrazné zdražení.
8. Polsko
Polsko se stává stále oblíbenější letní destinací českých turistů. Zájem roste zejména o oblasti jako Trojměstí (Gdaňsk, Sopot, Gdyně), které spojují písčité pláže, historické centrum i pohodlnou dostupnost vlakem, autem nebo letadlem. Zájem mezi Čechy o dovolenou v Polsku roste jak u cestovních kanceláří, tak i v případě dovolených takzvaně na vlastní pěst. Polsko láká na pláže nabízející podobný komfort jako třeba v Chorvatsku, ale za nižší ceny. Někdo také může ocenit, že teploty ve středoevropském klimatu nedosahují v létě takových výše jako třeba jihu.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 869 korun. Polsko je známé levnějšími cenami potravin zejména kvůli nižší DPH. Levněji tady vyjde ale i ubytování, jídlo v restauracích i třeba vstupné a podobně, a to i v populárních destinacích u Baltu. Stále platí, že v menších plážových obcích lze dovolenou pořídit za příznivou cenu i během největší sezony.
7. Chorvatsko
Druhým zástupcem takzvané svaté trojice v tomto žebříčku je Chorvatsko, dlouhodobě patří k nejoblíbenějším zahraničním destinacím českých turistů. Lidé míří především do oblastí jako Istrie, Dalmácie nebo na ostrovy Krk, Hvar a Brač. Chorvatsko láká na čisté moře, přívětivé klima i relativní blízkost autem. Řada Čechů má k Chorvatsku i osobní vztah, je to destinace, kam často jezdili už v dětství s rodiči nebo kde mají osvědčené kontakty na ubytování.
Z pohledu kupní síly je Chorvatsko na sedmém místě. Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí jen za zhruba 823 korun. Po vstupu Chorvatska do eurozóny v roce 2023 a současně vyšší inflaci ale dovolená u Jadranu podražila, zejména v sezónních měsících a v turistických lokalitách. Ceny ubytování, jídla a vstupného v přímořských letoviscích mohou být srovnatelné se západní Evropou. Přesto lze v Chorvatsku najít cenově výhodné možnosti – například v méně známých letoviscích, mimo hlavní sezónu, nebo při ubytování mimo hlavní centra.
6. Maďarsko
Maďarsko je oblíbenou destinací především pro milovníky termálních lázní, historie a gastronomie. Češi sem nejčastěji míří do Budapešti, která nabízí krásné památky, bohatý kulturní život a slavné lázeňské komplexy. Oblíbenou oblastí je také okolí Balatonu, které v létě láká na koupání, cykloturistiku i rodinnou dovolenou. Díky své poloze a snadné dostupnosti autem nebo vlakem je Maďarsko pohodlnou volbou pro krátké výlety i delší pobyty.
Z hlediska kupní síly si český turista v Maďarsku zboží a služby v hodnotě 1000 korun koupí za zhruba 817 korun. Proto Maďarsku připadlo šesté místo v tomto žebříčku. Poměrně příznivé jsou tu ceny jídla nebo veřejné dopravy. Například oběd v běžné restauraci často vyjde levněji než doma. Mimo Budapešť jsou ceny ještě příznivější, a to včetně ubytování. V posledních letech ale Maďarsko čelí vysoké inflaci, která dočasně zvýšila ceny zejména v turistických oblastech. I přesto zůstává poměr cena vs. kvalita velmi výhodný, zejména pokud cestovatel volí menší města nebo lokální podniky.
5. Albánie
Albánie by se dala stále označit za novým objevem českých turistů. Lidé si oblíbili zejména moře a pláže kolem, ale i historické památky a neotřelou dovolenou mimo masový cestovní ruch. Počet českých návštěvníků se mezi lety 2022 a 2023 téměř zdvojnásobil a trend stále roste. Albánie nabízí díky přímým letům z Prahy jednak dopravní dostupnost, ale i tu cenovou, protože dovolená tu vyjde levněji než třeba v Chorvatsku.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 770 korun. Cenově přívětivé jsou ceny jídla i ubytování, které bývají výrazně nižší než v Chorvatsku nebo Řecku. Čím dál větší zájem o dovolenou v Albánii ale způsobuje turistický tlak a některé oblíbené lokality už začínají být ve sezoně přeplněné, což se začíná odrážet i na vyšších cenách.
4. Bulharsko
Bulharsko je známé jako přímořská destinace s výhodným poměrem ceny a kvality. Stále si udržuje pevnou pozici i mezi českými turisty, kteří hledají levnější alternativu k západním destinacím. Češi nejčastěji cestují na Slunečné pobřeží, Zlaté písky, Sozopol nebo Nesebar, kde najdou široké pláže, živá letoviska i historické památky. Výhodou je také kratší let, levné zájezdy a příjemné klima, díky čemuž je Bulharsko často volbou pro rodiny s dětmi nebo seniory.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 726 korun. Ceny v restauracích, na tržištích i za veřejné služby jsou obecně velmi příznivé. V posledních letech ceny mírně rostou kvůli inflaci a rostoucímu zájmu, Bulharsko ale zůstává jednou z nejlevnějších destinací u evropského moře. I zde je ale potřeba počítat s rozdíly v cenách v turistických centrech a mimo ně.
3. Tunisko
Tunisko je už roky oblíbenou destinací pro cenově dostupnou exotickou dovolenou a v posledních sezónách znovu zažívá velký návrat na výsluní i mezi českými turisty. Láká zejména na krásné pláže u Středozemního moře, dostupné all-inclusive pobyty a bohatou historii spojenou s Kartágem nebo římskými památkami. Češi nejčastěji míří do letovisek jako Hammamet, Monastir, Sousse nebo Djerba. Výhodou je krátký let, příjemné klima a často velmi výhodné zájezdy, které bývají levnější než pobyt v Evropě.
Z hlediska kupní síly patří Tunisko k nejvýhodnějším destinacím. Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 490 korun. All-inclusive hotely nabízejí skvělý poměr ceny a komfortu, a to včetně ubytování, stravy, nápojů i animačních programů. I mimo resorty jsou ceny jídla, dopravy či suvenýrů velmi příznivé. Rozdíly v cenách se mohou objevit mezi místními trhy a turistickými oblastmi, kde jsou ceny někdy uměle navýšené, ale při základní orientaci a ochotě smlouvat může být pobyt v Tunisku extrémně úsporný a přitom pohodlný.
2. Turecko
Turecko je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších mimoevropských destinací Čechů, především díky kombinaci exotiky, moře, historie a cenové dostupnosti. Češi míří hlavně do Antalye, Alanye, Marmarisu nebo Bodrumu, kde je silně rozvinutý hotelový servis s all-inclusive, dlouhé pláže a bohatá nabídka výletů. Turecko je také známé svou orientální kulturou, trhy, čajovnami a vynikající kuchyní.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 285 korun. To z Turecka dělá jednu z nejvýhodnějších destinací v celém žebříčku. Přesto je důležité dodat, že v turistických letoviscích, zejména v hotelech a přímořských resortech, bývají ceny často znatelně vyšší než ve vnitrozemí nebo v běžném městském prostředí. V hotelích bývá běžná evropská cenová úroveň, zatímco na místních trzích, v lokálních restauracích nebo při využívání městské dopravy lze ušetřit značné částky. I přes tyto rozdíly zůstává Turecko zemí s mimořádně výhodným poměrem ceny a kvality.
1. Egypt
Vůbec nejlépe si v tomto žebříčku vedl Egypt, který láká mnoho českých turistů na dostupnou dovolenou u moře s nádechem exotiky a historie. Hlavními turistickými cíli jsou nejen korálová útesová pobřeží Rudého moře s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, ale také památníky starověkého Egypta. Češi tradičně míří hlavně do letovisek Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh, kde dominují velké hotelové komplexy s all-inclusive.
Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 156 korun. Egypt je tak nejvýhodnější zemí v celém žebříčku. Přesto i zde platí, že ceny v hotelových resortech jsou výrazně vyšší než v běžném egyptském prostředí. Turisté mimo areály hotelů mohou nakupovat levně na trzích, v kavárnách nebo využít místní dopravu za zlomky evropských cen. Významným faktorem je i oslabená egyptská měna, která zvyšuje atraktivitu destinace z pohledu cizinců. Kdo je ochoten vystoupit z hotelového komplexu, může v Egyptě zažít nejen bohatou kulturu, ale také mimořádně úspornou dovolenou.