Tady je dovolená pro Čechy nejlevnější. Žebříček zemí, kde za korunu dostanete nejvíc

Pláž v Řecku.

Pláž v Řecku.

František Zajíc
Kde si Češi na dovolené užijí za korunu nejvíc muziky? Seřadili jsme populární destinace podle toho, kolik zboží a služeb si zde český turista koupí za stejnou částku jako doma. Data Světové banky odhalují překvapivé výsledky. kde se umístilo oblíbené Chorvatsko? A v jaké zemi si Češi mohou nejvíce dopřát?

Z žebříčku vyplývá, že rozdíly v kupní síle mezi oblíbenými destinacemi mohou být propastné. Do pořadí se promítají nejen místní ekonomické podmínky a měnové kurzy, ale také inflace a turistická poptávka, která ve vyhledávaných letoviscích ceny rychle zvedá.

10. Řecko

Zdroj: Shutterstock, řecko

Řecko je stálicí mezi nejoblíbenějšími destinacemi českých turistů. Láká na moře, historické antické památky i skvělou kuchyni. Češi si vybírají nejčastěji ostrovy jako Kréta, Rhodos, Korfu nebo Zakynthos, kde se dá zkombinovat relaxování u moře s výlety za antickými památkami. Vedle známých míst Řecko nabízí i menší ostrovy, které nejsou tolik turisticky vytížené a lákají na klid a autentičnost.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si v Řecku Čech koupí za zhruba 960 korun, tedy téměř stejně jako doma. Ceny v Řecku jsou v posledních letech ovlivněny inflací a rostoucí poptávkou v turistické sezóně, takže dovolená zde může být dražší než třeba v Albánii nebo Turecku. Největší cenové rozdíly bývají pochopitelně mezi menšími městy a populárními letovisky. Například večeře v místních podnicích na pevnině může vyjít podstatně levněji než v centru Santorini.

9. Slovensko

Zdroj: Petr Jan Juračka

Slovensko by se dalo zařadit do „sváté trojice“ oblíbených cílů Čechů pro zahraniční dovolenou. Právě k východním sousedům míří společně s Chorvatskem a Itálií každoročně nejvíce krajanů na dovolenou. Na rozdíl od těchto dvou zemí láká Slovensko zejména na hory. Češi jezdí nejčastěji na výšlapy do Vysokých i Nízkých Tater nebo za památkami do hlavního města Bratislavy, ale i do termálních lázní.

Kupní síla pro české turisty je na Slovensku příznivá, zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za přibližně 936 korun. Ceny potravin, ubytování i vstupného bývají obecně nižší než v Česku, zejména mimo hlavní turistické oblasti a horská střediska. V turisticky exponovaných místech, třeba v Tatrách či lázních, se ale ceny přiblíží českým standardům. Lokálně je ale stále možné najít výhodné nabídky v menších obcích a regionálních restauracích, stejně jako ubytování za přátelské ceny, včetně privátů nebo menších penzionů. Během posledních let lze sledovat mírný růst cen díky inflaci a nárůstu zájmu turistů, ale ani to neznamená výrazné zdražení.

8. Polsko

Zdroj: istock.com

Polsko se stává stále oblíbenější letní destinací českých turistů. Zájem roste zejména o oblasti jako Trojměstí (Gdaňsk, Sopot, Gdyně), které spojují písčité pláže, historické centrum i pohodlnou dostupnost vlakem, autem nebo letadlem. Zájem mezi Čechy o dovolenou v Polsku roste jak u cestovních kanceláří, tak i v případě dovolených takzvaně na vlastní pěst. Polsko láká na pláže nabízející podobný komfort jako třeba v Chorvatsku, ale za nižší ceny. Někdo také může ocenit, že teploty ve středoevropském klimatu nedosahují v létě takových výše jako třeba jihu.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 869 korun. Polsko je známé levnějšími cenami potravin zejména kvůli nižší DPH. Levněji tady vyjde ale i ubytování, jídlo v restauracích i třeba vstupné a podobně, a to i v populárních destinacích u Baltu. Stále platí, že v menších plážových obcích lze dovolenou pořídit za příznivou cenu i během největší sezony.

7. Chorvatsko

Zdroj: Svět motorů

Druhým zástupcem takzvané svaté trojice v tomto žebříčku je Chorvatsko, dlouhodobě patří k nejoblíbenějším zahraničním destinacím českých turistů. Lidé míří především do oblastí jako Istrie, Dalmácie nebo na ostrovy Krk, Hvar a Brač. Chorvatsko láká na čisté moře, přívětivé klima i relativní blízkost autem. Řada Čechů má k Chorvatsku i osobní vztah, je to destinace, kam často jezdili už v dětství s rodiči nebo kde mají osvědčené kontakty na ubytování.

Z pohledu kupní síly je Chorvatsko na sedmém místě. Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí jen za zhruba 823 korun. Po vstupu Chorvatska do eurozóny v roce 2023 a současně vyšší inflaci ale dovolená u Jadranu podražila, zejména v sezónních měsících a v turistických lokalitách. Ceny ubytování, jídla a vstupného v přímořských letoviscích mohou být srovnatelné se západní Evropou. Přesto lze v Chorvatsku najít cenově výhodné možnosti – například v méně známých letoviscích, mimo hlavní sezónu, nebo při ubytování mimo hlavní centra.

6. Maďarsko

Zdroj: E15 Petr Horky

Maďarsko je oblíbenou destinací především pro milovníky termálních lázní, historie a gastronomie. Češi sem nejčastěji míří do Budapešti, která nabízí krásné památky, bohatý kulturní život a slavné lázeňské komplexy. Oblíbenou oblastí je také okolí Balatonu, které v létě láká na koupání, cykloturistiku i rodinnou dovolenou. Díky své poloze a snadné dostupnosti autem nebo vlakem je Maďarsko pohodlnou volbou pro krátké výlety i delší pobyty.

Z hlediska kupní síly si český turista v Maďarsku zboží a služby v hodnotě 1000 korun koupí za zhruba 817 korun. Proto Maďarsku připadlo šesté místo v tomto žebříčku. Poměrně příznivé jsou tu ceny jídla nebo veřejné dopravy. Například oběd v běžné restauraci často vyjde levněji než doma. Mimo Budapešť jsou ceny ještě příznivější, a to včetně ubytování. V posledních letech ale Maďarsko čelí vysoké inflaci, která dočasně zvýšila ceny zejména v turistických oblastech. I přesto zůstává poměr cena vs. kvalita velmi výhodný, zejména pokud cestovatel volí menší města nebo lokální podniky.

5. Albánie

Zdroj: profimedia

Albánie by se dala stále označit za novým objevem českých turistů. Lidé si oblíbili zejména moře a pláže kolem, ale i historické památky a neotřelou dovolenou mimo masový cestovní ruch. Počet českých návštěvníků se mezi lety 2022 a 2023 téměř zdvojnásobil a trend stále roste. Albánie nabízí díky přímým letům z Prahy jednak dopravní dostupnost, ale i tu cenovou, protože dovolená tu vyjde levněji než třeba v Chorvatsku.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 770 korun. Cenově přívětivé jsou ceny jídla i ubytování, které bývají výrazně nižší než v Chorvatsku nebo Řecku. Čím dál větší zájem o dovolenou v Albánii ale způsobuje turistický tlak a některé oblíbené lokality už začínají být ve sezoně přeplněné, což se začíná odrážet i na vyšších cenách.

4. Bulharsko

Zdroj: KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Bulharsko je známé jako přímořská destinace s výhodným poměrem ceny a kvality. Stále si udržuje pevnou pozici i mezi českými turisty, kteří hledají levnější alternativu k západním destinacím. Češi nejčastěji cestují na Slunečné pobřeží, Zlaté písky, Sozopol nebo Nesebar, kde najdou široké pláže, živá letoviska i historické památky. Výhodou je také kratší let, levné zájezdy a příjemné klima, díky čemuž je Bulharsko často volbou pro rodiny s dětmi nebo seniory.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 726 korun. Ceny v restauracích, na tržištích i za veřejné služby jsou obecně velmi příznivé. V posledních letech ceny mírně rostou kvůli inflaci a rostoucímu zájmu, Bulharsko ale zůstává jednou z nejlevnějších destinací u evropského moře. I zde je ale potřeba počítat s rozdíly v cenách v turistických centrech a mimo ně.

3. Tunisko

Zdroj: archiv FIRO-tour

Tunisko je už roky oblíbenou destinací pro cenově dostupnou exotickou dovolenou a v posledních sezónách znovu zažívá velký návrat na výsluní i mezi českými turisty. Láká zejména na krásné pláže u Středozemního moře, dostupné all-inclusive pobyty a bohatou historii spojenou s Kartágem nebo římskými památkami. Češi nejčastěji míří do letovisek jako Hammamet, Monastir, Sousse nebo Djerba. Výhodou je krátký let, příjemné klima a často velmi výhodné zájezdy, které bývají levnější než pobyt v Evropě.

Z hlediska kupní síly patří Tunisko k nejvýhodnějším destinacím. Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 490 korun. All-inclusive hotely nabízejí skvělý poměr ceny a komfortu, a to včetně ubytování, stravy, nápojů i animačních programů. I mimo resorty jsou ceny jídla, dopravy či suvenýrů velmi příznivé. Rozdíly v cenách se mohou objevit mezi místními trhy a turistickými oblastmi, kde jsou ceny někdy uměle navýšené, ale při základní orientaci a ochotě smlouvat může být pobyt v Tunisku extrémně úsporný a přitom pohodlný.

2. Turecko

Zdroj: Profimedia

Turecko je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších mimoevropských destinací Čechů, především díky kombinaci exotiky, moře, historie a cenové dostupnosti. Češi míří hlavně do Antalye, Alanye, Marmarisu nebo Bodrumu, kde je silně rozvinutý hotelový servis s all-inclusive, dlouhé pláže a bohatá nabídka výletů. Turecko je také známé svou orientální kulturou, trhy, čajovnami a vynikající kuchyní.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 285 korun. To z Turecka dělá jednu z nejvýhodnějších destinací v celém žebříčku. Přesto je důležité dodat, že v turistických letoviscích, zejména v hotelech a přímořských resortech, bývají ceny často znatelně vyšší než ve vnitrozemí nebo v běžném městském prostředí. V hotelích bývá běžná evropská cenová úroveň, zatímco na místních trzích, v lokálních restauracích nebo při využívání městské dopravy lze ušetřit značné částky. I přes tyto rozdíly zůstává Turecko zemí s mimořádně výhodným poměrem ceny a kvality.

1. Egypt

Zdroj: archiv CK Blue Style

Vůbec nejlépe si v tomto žebříčku vedl Egypt, který láká mnoho českých turistů na dostupnou dovolenou u moře s nádechem exotiky a historie. Hlavními turistickými cíli jsou nejen korálová útesová pobřeží Rudého moře s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, ale také památníky starověkého Egypta. Češi tradičně míří hlavně do letovisek Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh, kde dominují velké hotelové komplexy s all-inclusive.

Zboží a služby v hodnotě 1000 korun si zde Čech koupí za zhruba 156 korun. Egypt je tak nejvýhodnější zemí v celém žebříčku. Přesto i zde platí, že ceny v hotelových resortech jsou výrazně vyšší než v běžném egyptském prostředí. Turisté mimo areály hotelů mohou nakupovat levně na trzích, v kavárnách nebo využít místní dopravu za zlomky evropských cen. Významným faktorem je i oslabená egyptská měna, která zvyšuje atraktivitu destinace z pohledu cizinců. Kdo je ochoten vystoupit z hotelového komplexu, může v Egyptě zažít nejen bohatou kulturu, ale také mimořádně úspornou dovolenou.

