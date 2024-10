Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo se sdružením v čele s MI Roads smlouvu na stavbu úseku dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem. Stavba za 11,7 miliardy korun bez DPH začne 11. října. Na síti X to v úterý uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Zahájení stavby, která patří k největším v historii ŘSD, plánovalo ŘSD již loni v prosinci. Vše ale zbrzdily spory o vítězství v tendru na stavební firmu.

Zásadní posun nastal minulý týden, kdy antimonopolní úřad potvrdil vyloučení polské společnosti Budimex z tendru a potvrdil výběr sdružení MI Roads. Po nabytí právní moci rozhodnutí antimonopolního úřadu mohly ŘSD a sdružení MI Roads podepsat smlouvu.

Ministerstvo dopravy podpis smlouvy označilo za zlomení prokletí. „Všechny komplikace se podařilo zvládnout v rekordním čase. Hotovo bude v roce 2027,“ uvedl úřad na síti X. Připomněl, že 21 kilometrů dlouhý úsek bude mít 28 mostů, dva tunely, tři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn

„Posun zahájení projektu způsobil všem zúčastněným včetně nás velké komplikace. Teď je důležité maximálně využít zbývající čas do zimy, kterého již není mnoho,“ uvedl ke stavbě předseda správní rady MI Roads Zdeněk Ludvík.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou k českým hranicím loni v září a v celé trase až k Baltskému moři letos v létě.

ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. V pondělí ŘSD na stavbu získalo nepravomocné stavební povolení. Se zahájením stavby počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová.

Tendr na stavbu úseku Trutnov - hranice původně vyhrál Budimex, ale jeho vítězství po námitkách firmy MI Roads zrušil antimonopolní úřad. ŘSD následně Budimex z tendru letos v květnu vyloučilo. Budimex se pak obrátil k ÚOHS, ale neuspěl. Důvodem vyloučení Budimexu z tendru bylo podle ÚOHS to, že u stavby tunelů nesplnil požadavky na předložení referenčních zakázek. Budimex v tendru nabídl cenu 11,35 miliardy korun bez DPH.

Sdružení vedené MI Roads nabídlo v soutěži druhou nejnižší cenu, a to 11,71 miliardy korun bez DPH. Předpokládaná cena před soutěží byla 13 miliard korun. MI Roads patří přes společnost Metrostav Infrastructure do skupiny Metrostav. Dalšími členy sdružení jsou společnosti Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978, první devatenáctikilometrový úsek z Prahy do Bříství byl otevřen v říjnu 1984. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.