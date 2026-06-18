Dopravci čelí rekordnímu tlaku. Napjatě očekávají levnější naftu
Čeští dopravci si od poklesu cen ropy slibují úlevu, protože drahá nafta letos výrazně zatížila jejich rozpočty.
- Obor je pod silným tlakem kvůli vyššímu mýtnému, drahým pohonným hmotám a pozdním úhradám faktur.
- Náklady částečně zaplatili zákazníci, dlouhodobě však dopravce nejvíce trápí nedostatek řidičů a nejistý vývoj trhu.
Tuzemští silniční přepravci vyhlížejí úlevu při otevření Hormuzského průlivu. Zdražení cen nafty, které blokáda přinesla, bylo totiž jedním z bodů, který zahnal obor do největšího tlaku za poslední roky. Výsledek ukázal velký průzkum fintechové společnosti Malcom Finance.
Situace vypadala pro přepravce v posledních dnech stále příznivější. Ceny ropy od pondělí výrazně klesaly a propadly se až na dvoutýdenní minima. Pomáhal jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. Tu nakonec obě strany podepsaly elektronicky čeká se na fyzický podpis memoranda v neděli.
Přijde výrazné zlevnění?
U čerpacích stanic se má změna podle analytiků projevit brzy. „Pokud se současné ceny udrží ještě několik dní, české čerpací stanice budou muset reagovat poměrně výrazným zlevněním. V příštích dnech tak může litr benzínu i nafty zlevnit zhruba o jednu až dvě koruny,“ míní analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Snižování cen paliv je pro dopravce klíčové. Nafta totiž aktuálně představuje přes 35 procent nákladů na provoz kamionů. „Pokud bude dohoda naplněna a nedojde k dalšímu zhoršení bezpečnostní situace v regionu, lze očekávat stabilizaci. To je ale zatím pouze odhad a my Evropané bohužel neumíme ovlivnit budoucí vývoj. Proto je nutné zachovat určitou opatrnost,“ hodnotí Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.Cargo.
Pro připomínku. Po íránském uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí zhruba 20 procent světové produkce ropy, se během několika týdnů cena nafty vyšplhala z lednových 33 korun za litr na téměř 48 korun v březnu. Následně se po zavedení vládních regulací stabilizovala na přibližně 39 korunách. „Dopravci musí tankovat za aktuálních přibližně 39 korun, přičemž na zaplacení vlastních faktur čekají i 60 dní. Takový tlak na provozní finance zbytečně odvádí pozornost od vedení a rozvoje firmy,“ říká Jaroslav Ton, CEO společnosti Malcom Finance.
Fintech pomáhá dopravcům zkrátit splatnost faktur, pojistit je proti nezaplacení a poskytuje databázi ověřených odběratelů. Působí v Česku, na Slovensku a v Polsku, přičemž provedl mezi svými partnery jedinečný průzkum o jejich ekonomické situaci. Vyplynulo z něj, že v České republice aktuálně působí zhruba 30 tisíc aktivních dopravních firem.
Bujný trh
Ačkoliv se tento počet v posledních letech drží na stabilní úrovni, pod povrchem probíhá poměrně intenzivní rotace – kapitálově slabší firmy zanikají a okamžitě je nahrazují nové. Umocnil to fakt, že dopravci se podle Malcom Finance letos ocitli pod bezprecedentním tlakem na provozní cash flow.
Stvořila ho kombinace zdražujícího mýtného, které od roku 2024 prošlo již třemi vlnami úprav, naposledy se to stalo letos v lednu. Dalším dílem do skládačky byl vedle dramatického nárůstu cen nafty také problém se splatností faktur. Souběh těchto negativních faktorů vede podle firmy k nárůstu poptávky po externím provozním financování. Celkový objem profinancovaných faktur meziročně vzrostl o 11,3 procenta, což v absolutních číslech představuje nárůst o 33,5 miliardy.
Sami lidé z oboru přidávají ještě dva podstatné problémy: nedostatek řidičů a celkovou nejistotu trhu. „Asi nejvíc vnímáme to, že se všechny tyto faktory sešly ve stejnou dobu. Samotné kolísání cen nafty nebo zvýšení mýtného je něco, s čím se dokážeme vypořádat. Složitější je situace, kdy se k tomu přidají opožděné platby faktur, protože ty mají přímý dopad na cash flow,“ potvrzuje Jitka Kocálová, marketingová manažerka Raben Logistics Czech & Slovakia.
Podle ní se trh jen těžko vrátí do období stabilních nákladů. „Spíš budeme muset fungovat ve větší nejistotě a pružněji reagovat na změny. Očekávám, že ještě více poroste význam dlouhodobých partnerství,“ soudí.
Tvrdý souběh událostí letošního roku vedl dopravce k tomu, aby alespoň část břemene přenesli v podobě zdražení na zákazníky. „Souhrnně si myslím, že dopravci nárůst cen pohonných hmot v naprosté většině přenesli na své zákazníky. Zdražení se ve špičce pohybovalo okolo 15 procent. To samé se dá říci i o mýtném, možná tento zvýšený náklad dopravní společnosti nepromítly do cen v plné výši, ale minimálně z nějaké části ano,“ soudí Vladimír Muchna, obchodní ředitel Bohemia Cargo. Nedostatek řidičů je oproti tomu podle něj větším problémem. „Mnozí dopravci právě z tohoto důvodu postupně snižují svůj vozový park a v posledních letech to významně ovlivňuje celkový objem přepravní kapacity na trhu,“ řekl.