EasyJet míří k převzetí. Americký investor zvýšil nabídku na 147 miliard korun
- Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet v zásadě souhlasí s vylepšenou nabídkou na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake.
- Ta nabízí 6,90 libry za akcii, uvedly firmy v nedělním společném oznámení.
- Nejnovější nabídka aerolinky oceňuje na 5,23 miliardy liber (zhruba 147 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg s tím, že vedení easyJet je nyní připraveno doporučit nabídku akcionářům.
Aerolinky dosud čtyři nabídky odmítly, většinou se zdůvodněním, že podmínky transakce neodrážejí skutečnou hodnotu firmy. V červnu však easyJet ve snaze udržet jednání o převzetí při životě oznámil, že umožní firmě Castlelake omezený přístup k vybraným obchodním údajům. Tím naznačil zájem pokračovat v jednáních. Předchozí nabídka činila 6,50 libry za akcii, což aerolinky ocenilo na 4,93 miliardy liber.
Obě strany se zároveň dohodly na prodloužení lhůty podle britských pravidel pro převzetí. V té době musí Castlelake předložit závaznou nabídku, nebo od záměru ustoupit. Nový termín připadá na 3. srpna v 17:00 londýnského času (18:00 SELČ).
„Nelze zaručit, že bude učiněna závazná nabídka, a to ani v případě, že budou splněny nebo prominuty všechny předběžné podmínky,“ uvádí se v prohlášení. Společnost Castlelake zároveň uvedla, že chová k easyJetu i jeho zaměstnancům mimořádný respekt a hodlá podporovat další růst letecké společnosti i její program modernizace flotily.
Vlastníci musí být z EU
Protože pravidla Evropské unie vyžadují, aby většinu letecké společnosti vlastnili občané EU, Castlelake už dříve navrhl vlastnickou strukturu, která splní tyto požadavky. Plán předpokládá, že firma uzavře partnerství se dvěma občany EU, kterými jsou bývalý provozní ředitel easyJetu Peter Bellew a konzultant leteckého odvětví Mark Breen. Ti budou vlastnit společnost se sídlem v EU, která bude mít většinovou kontrolu nad leteckou společností.
Společnost EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl. Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard USD (přes 803 miliard korun).