Elektromobily ztrácí na hodnotě rychleji. Rekordman přišel za dva měsíce o dvě třetiny ceny

Ne nadarmo se říká, že koupě nového auta je jednou z nejhorších investic vůbec. Některé elektrické modely ale přivádí tuto tradiční zákonitost do ještě úplně jiných, daleko vyšších dimenzí. Zářným příkladem budiž nedávný případ vozu Ocean od už opět krachující americké elektroautomobilky Fisker.

Pokud si člověk zrovna nedopřeje unikát z limitované edice některého z modelů firem jako Pagani, Koenigsegg nebo Bugatti, má v případě zánovního vozu mizivou šanci, že auto prodá za stejnou nebo jen o málo nižší cenu, než jej koupil. Veterány jsou jiná kategorie – ty opravdové mívají více než tři křížky na krku.

Obecné pravidlo tvrdí, že jen co běžné nové auto přejede práh autosalonu, ztratí 30 % hodnoty. Tak hrozné to sice dnes není, ale je fakt, že pětina ceny (tedy 20 %) bývá pryč po prvním roce a s každým dalším ubude 10 %. A to se bavíme jen o autech poháněných benzinem nebo naftou.

Smutný rekord

Redaktorům amerického automobilového inzertního serveru Edmunds se v tomto směru povedl hotový majstrštyk. Když do své firemní flotily vybírali nové elektrické auto, volba padla na zajímavé SUV americké značky Fisker, která svého času zkoušela štěstí i u nás.

Zbrusu nový elektromobil Fisker Ocean Extreme koupili v Edmunds za 69 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 1,6 milionu korun. Jenže když pak chtěla redakce auto s nájezdem necelých sedmi tisíc kilometrů po dvou měsících prodat, nechtěl ho nikdo koupit za víc než 21 tisíc dolarů, což je na české koruny méně než půl milionu.