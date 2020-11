Emiráty sázejí na železnici. Nová trať může snížit závislost na ropě | E15.cz

Celkem 1200 kilometrů dlouhá trať má propojit Ománský záliv s Perským, povede přes Abú Dhabí až k hranicím se Saúdskou Arábií, uvádí stanice CNN. Zpočátku se počítá pouze s nákladní dopravou, později se má přidat i osobní. Ve hře je i napojení na vznikající saúdskoarabskou trať, železnice by tak procházela napříč poloostrovem.

Ze silniční a námořní dopravy by se mohlo přesunout na novou emirátskou železnici až šedesát milionů tun nákladu ročně. Emiráty by upevnily svou pozici dopravního uzlu, výhod by ale získaly díky konektivitě více. „Železnice je klíčová pro diverzifikaci emirátské ekonomiky, jež by tolik nezávisela na ropě a zemním plynu,“ uvedl Kevin Smith, šéfredaktor magazínu International Railway Journal.

„Nejvíce mohou z tratě benefitovat ocelářský, ropný, těžební a plynárenský průmysl. Železniční síť má potenciál mnohem více integrovat severní emirátské ekonomiky do národní ekonomiky a urychlit růst a investice v daných oblastech,“ řekl Richard Thompson z Middle East Economic Digest.