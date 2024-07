Svět se potýká s masivním výpadkem IT systémů. Souvisí s problémy operačního programu Windows a podle IT odborníků je vůbec největší v historii. Výpadek způsobuje globální problémy v letecké a železniční dopravě i dalších odvětvích. Vzlétat ani přistávat nemohou některá letadla. V Evropě problémy hlásí Německo, Španělsko, Británie či Turecko. Výpadek postihl i pražské Letiště Václava Havla. Některé odlety jsou zpožděné. Služby některých bank, telekomunikačních společností, supermarketů či médií přestaly fungovat poté, co se na pracovních počítačích po celém světě objevily takzvané modré „obrazovky smrti“. Tak se říká v případě systému Windows chybovému hlášení, které se v podobných případech zobrazí přes celou plochu obrazovky. V Česku problém kromě letiště hlásí další subjekty.

Společnost Microsoft již na sociálních sítích informovala, že u systému Windows 365 skutečně došlo k výpadku a někteří uživatelé tak nemohou spustit určité aplikace. Technologický gigant uvedl, že se nejedná o hackerský útok. Momentálně pracuje na tom, aby systémy co nejdříve fungovaly.

Podle deníku The Guardian dostupné informace naznačují, že problémy souvisí se společností Crowdstrike, která se zabývá kybernetickou bezpečností a vyrábí antivirový software. Ta vydala aktualizaci softwaru, která se nepovedla a způsobila zkrat zařízení se systémem Windows – na počítačích se následně objevila takzvaná modrá obrazovka smrti.

Australský odborník na kyberbezpečnost Troy Hunt na síti X označil dnešní problémy počítačových systémů po celém světě za nejrozsáhlejší IT výpadek v historii. Podle kybernetického korespondenta BBC je řešení komplikované, neboť firmy musí každý počítač restartovat zvlášť. Šéf společnosti CrowdStrike na X potvrdil, že aktualizace bezpečnostního softwaru jeho firmy způsobila potíže počítačů pracujících s operačním systémem Windows.

Podle šéfa společnosti CrowdStrike, která je považována za předního světového poskytovatele systémů kybernetické bezpečnosti, George Kurtze firma „aktivně spolupracuje se zákazníky“ na řešení potíží. Kurtz potvrdil, že výpadek je důsledkem aktualizace počítačů využívajících systému Windows od Microsoftu. Sítí s operačními systémy Linux a Mac se podle něj problém netýká. „Nejedná se o bezpečnostní incident ani o kybernetický útok. Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava,“ dodal.

Situaci ovšem podle kybernetického korespondenta BBC komplikuje skutečnost, že problém nemá centrální řešení. „To znamená, že to zřejmě není něco, co by se dalo opravit centrálním příkazem od správce IT v centrále firmy. Budou muset jít a restartovat každý postižený počítač,“ poznamenal korespondent Joe Tidy. Připomněl, že CrowdStrike má zhruba 24 tisíc zákazníků a většinou jde o velké společnosti a instituce. Počet zařízení, které by bylo nutné ručně restartovat, by tak podle Tidyho mohl být „enormní“.

Výpadek se v Česku netýká pouze letiště

V Česku mapuje dopady způsobené chybnou aktualizací na systému Windows Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je v kontaktu se subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti (NÚKIB).

Podle ministra vnitra Víta Rakušana se však v Česku výpadek dotkl pouze chodu pražského letiště. „Celosvětový výpadek cloudových služeb Microsoft Azure se v Česku zatím dotýká jen chodu pražského Letiště Václava Havla. Podle aktuálních informací nebyly zasaženy bankovní ani zdravotnické systémy. Policisté jsou připraveni zvýšit své počty na letišti v Ruzyni a zajistit dohled nad veřejným pořádkem i informace pro cestující. Klíčové IT systémy státu sleduje NÚKIB i naše dohledové centrum,“ uvedl Rakušan na sítí X.

Rakušanovi však pod jeho příspěvek píší lidé, kteří tvrdí, že výpadek se týká nejen letiště, ale také dalších firem a subjektů. „Rokycanská nemocnice dnes v ranních hodinách čelila dočasnému omezení přístupu do svého informačního systému. Výpadek byl způsoben globálním problémem jednoho z celosvětově používaných antivirových softwarových systémů, který zasáhl mimo jiné i zdravotnická zařízení, leteckou dopravu a další klienty po celém světě,“ popisuje například mluvčí Jiří Kokoška. Nemocnice se omluvila pacientům, kterých se krátké omezení dotklo a poděkovala jim za pochopení.

České banky IT výpadek nepostihl, bez problémů jsou burza, Temelín a Dukovany. Čeští železniční dopravci České dráhy, RegioJet ani Leo Express podle mluvčích problémy také nezaznamenali. Výpadek má podle mluvčí Alexandry Janoušek Kostřicové portál prodeje letenek Student Agency Travel.

Letecké společnosti American Airlines, United a Delta již požádaly americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů, informovala televizní stanice ABC. Výpadky IT systémů se týkají Evropy, Spojených států, Indie, Nového Zélandu či Austrálie.

Britská televize Sky News, jedna z nejvýznamnějších v zemi, nemohla dnes ráno vysílat kvůli technickým problémům. Uvedlo to vedení stanice. Mimo provoz je i systém pro objednávání lékařských prohlídek v Anglii a výpadky zaznamenávají také železniční dopravci.

Mimo provoz jsou podle tiskových agentur také třeba systém pro objednávání lékařských prohlídek v Anglii; fakultní nemocnice v Kielu a v Lübecku ruší plánované operace a uzavřené jsou i ambulance. Výpadky zaznamenávají také britští železniční dopravci a rovněž systémy londýnské burzy.

Podle stanice BBC mají problémy s IT systémy také železniční dopravci, což by mohlo vést ke zpoždění či zrušení některý spojů. „V současnosti zaznamenáváme rozsáhlé IT problémy napříč celou naší sítí,“ oznámila společnost Govia Thameslink Railway, která je podle agentury AFP nejdůležitějším železničním přepravcem v zemi.

Selhání systémů postihlo například také australskou největší banku Commonwealth Bank, jejíž zákazníci aktuálně nemohou posílat peníze přes on-line bankovnictví.

Letadla nemohou vzlétnou ani přistát

Od rána mnoho letišť čelí potížím při odbavování letů. Například na německém letišti Berlín-Braniborsko před osmou hodinou ranní nemohlo žádné letadlo startovat ani přistát, uvedla na svém webu veřejnoprávní stanice RBB. Problémy se vedle Berlína, Melbourne, Edinburghu nebo celého Španělska objevily i na pražském Letišti Václava Havla a potíže hlásí také Spojené státy, Francie či Norsko.

Podle údajů o letech na internetových stránkách Flightradar24 letadla z berlínského letiště startovala ještě po osmé hodině ranní, ale nabírala stále větší zpoždění. Poslední letadlo společnosti Ryanair odstartovalo v 09:18, původně mělo ale odletět už v osm hodin. Webová stránka využívá satelitní a radarová data. Velká část letů byla zcela zrušena, u některých se očekává odlet i s tříhodinovým zpožděním.

„V důsledku incidentu v počítačovém systému dochází k poruchám v systémech společnosti Aena a na letištích ve Španělsku, což může způsobit zpoždění. Pracujeme na tom, abychom tuto situaci co nejdříve vyřešili,“ uvedl provozovatel španělských letišť Aena s tím, že do té doby bude personál provoz odbavovat manuálně.

Cestující na britském letišti v Edinburghu nemohli dnes používat automatické skenery palubních vstupenek a na monitorech u bezpečnostních kontrol se zobrazovala zpráva „server je vypnutý“, informovala agentura Reuters. Personál proto kontroloval palubní vstupenky ručně. Letiště v Melbourne podle ABC uvedlo, že se „potýká s globálním technologickým problémem“, který ovlivňuje odbavování letů.

Informace v letišti Dillí v Indii si mohou cestující přečíst napsané na tabuli.|BBC

Nepovedená aktualizace, která stojí za výpadkem

Globální výpadek IT služeb způsobila nepovedená aktualizace softwaru od firmy Crowdstrike. „Globální výpadek IT je způsobený nepovedenou aktualizací softwaru Crowdstrike. Jde ho nejspíše opravit spuštěním systému Windows do nouzového režimu a odstraněním souboru,“ uvedl na sítit X Michal Bláha, zakladatel portálu Hlídač státu a poradce ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti).

Výkonný ředitel společnosti CZ.NIC Ondřej Filip v České televizi řekl, že nezvládnutá aktualizace Crowdstrike, která měla zvýšit bezpečnost, vyvolala nestabilitu Windows. To mělo kaskádovitý efekt na další globální počítačové systémy. Věří, že odborníci Microsoftu vyřeší základní problém ještě během dneška, dozvuky kvůli například ztrátě cenných dat ale možná potrvají déle.