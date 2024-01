Jet lag: Boeing trpí kvůli chybám 737 MAX, Airbus cítí krev

TÉMA

🛩️ Boeing několikanásobně doplatí na své chyby

Po 19 dnech od incidentu na letu Alaska Airlines, po kterém americký letecký úřad FAA nařídil odstavit část letounů 737 MAX 9, se výrobce spolu s dohledovým úřadem dohodl na sérii postupů, které musí aerolinky provozující tyto letouny uskutečnit, než je vrátí do provozu. Od 24. ledna již první letouny prošly prověrkou a vrátily se do provozu. Celý příběh tím ale zdaleka nekončí. Boeing bude na toto bezpečnostní pochybení doplácet ještě dlouho. Jak přesně?

Výroba nezrychlí

Předně se musí Boeing vzdát plánu na navýšení výroby letounů 737 MAX, kterým hodlal vyjít vstříc velké poptávce po dopravních letadlech. Boeing chtěl otevřít novou výrobní linku v továrně ve městě Everett letos v létě a navýšit tam tempo výroby své nejrozšířenější řady letadel o čtvrtinu.

FAA ale oznámil, že Boeing bude muset dočasně zachovat tempo výroby na stávající úrovni 38 až 42 letadel 737 MAX za měsíc. „Řeknu to jasně. Boeing se nevrátí zpět do zajetých kolejí,“ prohlásil šéf FAA Mike Whitaker. „Neschválíme žádnou žádost Boeingu o navýšení výroby nebo o schválení dodatečných výrobních linek pro 737 MAX, dokud nebudeme spokojeni s tím, jak jsou vyřešeny problémy s kontrolou kvality, které jsme odhalili.“

Továrna Boeingu v Everettu, jedna z největších budov na světě | profimedia.cz

I před nehodou ze začátku ledna kontrolovali inspektoři FAA kvůli dříve odhaleným kvalitativním nedostatkům každý letoun Boeing 737 MAX předtím, než jej výrobce směl předat zákazníkovi. Teď FAA provádí další prověrky výrobních postupů přímo v závodech Boeingu i u jeho dodavatelů, především u společnosti Spirit Aerosystems, která dodává většinu dílů pro letadla 737 MAX.

Zároveň představitele Boeingu čeká slyšení před výborem pro obchod, vědu a dopravu amerického Senátu, který spustil vlastní vyšetřování.

Certifikační zkratka v ohrožení

V prosinci Boeing požádal dohledový úřad FAA, aby mu při certifikačním procesu nejmenší varianty letounu 737 MAX označované číslem 7 udělil bezpečnostní výjimku týkající se pravidel pro systém proti námraze na pohonných jednotkách. Této dočasné výjimky využívají i již provozované letouny 737 MAX 8 a MAX 9. Podle FAA má systém konstrukční vadu, Boeing tvrdí, že toto potenciálně katastrofické selhání systému je „extrémně nepravděpodobné“, a že varování pilotům, aby systém za určitých specifických podmínek včas vypnuli, je dostatečnou prevencí.

Nyní Boeing požádal, aby mu FAA umožnil vadný systém provozovat i na letounech 737 MAX 7 až do léta 2026. Do té doby by měl výrobce vyvinout nový systém a postupně jím osadit i již vyrobená letadla.

Jenže vzhledem k posledním událostem kolem Boeingu se proti udělení výjimky postavily senátorky Tammy Duckworthová a Maria Cantwellová. Duckworthová, která je pilotkou a předsedkyní senátního podvýboru pro bezpečnost letectví, adresovala šéfovi FAA Whitakerovi dopis, ve kterém jej vybízí, aby FAA žádost Boeingu zamítla a naopak výrobce tlačila k urychlení vývoje nového systému proti námraze. Podobný názor vyjádřila i Cantwellová, předsedkyně nadřazeného senátního výboru pro obchod, vědu a dopravu.

Zdaleka největší budoucí odběratel Boeingu 737 MAX 7, společnost Southwest Airlines s třemi stovkami objednávek, oznámil, že už nepočítá se zahájením dodávek letadla v letošním roce, které Boeing ještě loni avizoval.

Rozladěný velký zákazník

Aerolinky United Airlines, na které výrazně dolehly nynější odstávky a prověrky letounů Boeing 737 MAX 9, začínají otevřeně mluvit o přehodnocení vztahu s Boeingem. Šéf letecké společnosti Scott Kirby v rozhovoru pro televizní stanici CNBC řekl, že United ze svých interních plánů vymazaly dodávky nejdelší varianty stejného letounů, Boeingu 737 MAX 10.

Nejde přitom o žádnou drobnost. United Airlines mají objednáno 277 letounů tohoto typu a drží opci na dalších 200 strojů. Jenže, jak Kirby zdůraznil, proces certifikace letounu je opožděný přinejmenším o pět let. Později během konferenčního hovoru s analytiky a investory upřesnil, že United Airlines v tuto chvíli objednávku neruší.

Boeing 737 MAX 10 | Boeing

Více lze vyčíst z vyjádření finančního ředitele United Airlines Mikea Leskinena. „Pracujeme na alternativních plánech, abychom viděli, jak vysoko dokážeme růst bez MAX 10,“ řekl. „Stále s Boeingem počítáme a podrobně sledujeme situaci kolem MAX 10… Uděláme vše, abychom pomohli dokončení certifikace tohoto letadla. Je to skvělé letadlo, ale nemůžeme se na něj spolehnout,“ dodal.

Airbus se snaží využít konkurentovy krize

Vyjádření šéfů United Airlines ilustruje, jak několikanásobné selhání svého dodavatele během posledních let vnímají jeho největší zákazníci. Situace je pro ně ale do velké míry bezvýchodná. Flotila United Airlines čítá skoro tisíc letadel, z toho čtyři pětiny jsou od Boeingu. Spolu se současným převisem poptávky o dopravní letadla nad nabídkou a faktem, že aerolinky mají až na výjimky na výběr mezi dvěma výrobci letadel, je jasné, že se United Airlines ani jiní dopravci nemohou k Boeingu v nejbližších letech zcela otočit zády, i kdyby to snad zamýšleli.

Přesto podle informací Bloombergu nyní United Airlines prověřují možnosti, jak se vyvléknou z objednávky na letadla 737 MAX 10. Airbus zároveň obchází své zákazníky a snaží se aerolinky a leasingové společnosti přesvědčit, aby mu zpět odprodaly některé výrobní sloty zaručující dřívější termín dodání letadel Airbus A321neo, tedy strojů velikostně stojících proti Boeingu 737 MAX 10.

Pokud by se Airbusu podařilo přetáhnout od Boeingu právě United Airlines, šlo by nejen o významný strategický úspěch, tvořící základ pro to, aby měly do budoucna airbusy na obří flotile United Airlines větší podíl. Zároveň by šlo o symbolický akt – základy United Airlines položil před téměř sto lety William Boeing. Výsledek úsilí Airbusu ale může být i opačný – Boeing ve snaze udržet předního zákazníka nabídne aerolinkám významnou slevu.

ZPRÁVY

🛩️ Anatomie selhání: jak málem došlo ke katastrofě letu AS1282

Loni na konci srpna doputoval do továrny Boeingu v Rentonu vlak ze závodu společnosti Spirit Aerosystems se zásilkou trupů pro letouny 737 MAX. Součástí zásilky byl i trup s číslem 8789 – ten, kterému se letos v lednu s výbušnou silou odtrhla záslepka nouzového východu a ohrozila na životě 177 lidí na palubě.

Záslepku nouzového východu z Boeingu 737 MAX 9 našel na své zahraně učitel z Portlandu | ČTK / AP / Uncredited

Magazín The Air Current sestavil na základě vyšetřování Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) a vlastních zjištění podrobnou sekvenci událostí, která k této chybě vedla. Ne vše je zcela jasné – stále se nepodařilo (a možná se nikdy nepodaří) nalézt čtyři šrouby, které měly zajišťovat na místě záslepku nouzového východu. Je ale jisté, že záslepka nouzového východu na levé straně trupu s číslem 8789 dorazila do továrny Boeingu správně utažená. Technici Boeingu ale odhalili špatně nainstalované nýty na trupu blízko této záslepky. Kvůli opravě této chyby bylo třeba záslepku otevřít nebo úplně demontovat. A tedy manipulovat s těmi čtyřmi do té doby správně utaženými šrouby…

🛩️ Vstup Lufthansy do ITA Airways drhne

Evropská komise o několik měsíců posunula rozhodnutí o tom, zda povolí německým aerolinkám Lufthansa získat podíl 41 procent ve společnosti ITA Airways, která vznikla v rámci procesu restrukturalizace padlých aerolinek Alitalia. Komise oznámila, že nemohla rozhodnout v rámci takzvané fáze I šetření a zahájila proto podrobnější prověrku možných důsledků transakce. Obává se omezení konkurence na letech z a do Itálie.

Fáze II šetření může trvat až 90 dní. Ve výsledku může Evropská komise schválení transakce podmínit splněním dodatečných opatření, jako je například prodej části majetku nebo některých lukrativních slotů, tedy oprávnění pro přistání a odlet v daný čas, o něž může mít konkurence v případě vytížených letišť velký zájem.

Lufthansa nadále předpokládá, že transakci dotáhne do konce. „Skupina Lufthansa věří, že její vstup do ITA bude mít celkově příznivý vliv na konkurenční prostředí v Itálii a v Evropě,“ uvedla společnost v prohlášení.