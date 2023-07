První třída je na vymření. Pár aerolinek ale letí proti větru | e15.cz

TÉMA

🛩️ První třída ustupuje. Ale ne všude

Po vypuknutí pandemie se na dlouhé měsíce prakticky vypařila poptávka po létání. Výběr destinací byl zkrátka silně omezený a co nevykonaly státní restrikce, to dorazily obavy z cestování. Reakce aerolinek nespočívala jen v plošném škrtání spojů, z trhu zmizel také nejdražší produkt v podobě první třídy. Dočasně, dokud se poptávka zase nevrátí, říkali dopravci. Po třech letech lze říct, že první třída v letadlech zůstává ohroženým druhem. Možná se ale blýská na lepší časy.

„Qatar Airways nebudou instalovat sedačky první třídy do budoucích dálkových letadel,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Bloomberg šéf společnosti Akbar Al Baker. V průběhu let, jak bude dopravce vyřazovat letouny využívající současné rozvržení kabiny, zmizí i první třída na letech Qatar Airways. Jakmile společnost převezme nové letouny Boeing 777X, odejde na odpočinek desítka obřích airbusů A380, z nichž každý má osm sedadel první třídy.

Rozhodnutí ukazuje směr, kterým se vydává stále více aerolinek. První třídu už nenabízí žádný ze severoamerických dopravců a nabídka evropských aerolinek stále častěji končí obchodní třídou. V posledních letech se s první třídou definitivně rozloučily například aerolinky KLM.

Obvyklým argumentem dopravců bývá, že jejich obchodní třída mírou luxusu překonává to, co konkurenti označují jako první třídu. A cestující tak prý o nic nepřicházejí, a navíc ušetří. „Proč byste měli investovat do podtřídy v letadle, které vám již poskytuje veškerou výbavu jinde nabízenou v první třídě,“ tvrdí také Al Baker. A naznačuje, že obchodní třída i více vydělává.

„Díky odstranění první třídy můžeme nabídnout více sedaček obchodní třídy, což naši zákazníci požadují nejvíce a jsou nejochotnější za to platit,“ prohlásil během říjnového konferenčního telefonátu s investory obchodní ředitel American Airlines Vasu Raja.

Stane se tedy během let první třída vzpomínkou, kterou pro ty movitější nahradí soukromé tryskáče? Stále je dost aerolinek, které si to nemyslí. Osmdesát procent z více než 250 letadel ve flotile Emirates má alespoň několik sedaček první třídy. „Zůstává to pro nás nesmírně důležité,“ prohlásil šéf aerolinek Tim Clark na výročním zasedání mezinárodní asociace aerolinek IATA v červnu.

První třída v Boeingu 777 Emirates Autor: Emirates

Emirates jsou také jediným dopravcem, který nabízí první třídu na lince do Prahy. „Poptávka po First Class je již od uvedení na pražské lince velmi stabilní – v postcovidových letech se dokonce ještě zvyšuje,“ uvádí pro E15 šéf české pobočky Emirates Bořivoj Trejbal. Konkrétní čísla dopravce nezveřejňuje, Trejbal nicméně dodává, že první třída jako celek představuje „stabilní příjmovou základnu“.

A nic na tom prý nezměnil ani strmě stoupající zájem o soukromé létání v době pandemie, kdy si přelety byzjetem vyzkoušela řada těch lépe situovaných vůbec poprvé, ať už kvůli strachu z nákazy, nebo proto, že jinou možnost tehdy neměli. „Většina cestujících raději využije pravidelný spoj s námi, než aby poměrně složitě organizovala cestu byzjetem. Navíc dolet našich letadel ve většině případů dalece překonává dolet soukromých letadel,“ tvrdí Trejbal.

Věrná první třídě zůstává i německá Lufthansa, která na konci letošního roku odhalí podobu nové první třídy, kterou v rámci obnovy interiérů vybaví své dálkové stroje. Novou první třídu dostanou i letadla dceřiné společnosti Swiss Air. V praxi to při obvyklém cyklu obnovy interiérů letadel znamená závazek na 10 až 15 let. Ředitel pro kabiny letadel u Lufthansy Steffen Voltz na březnové konferenci pořádané Airbusem prohlásil, že Lufthansa se rozhodla první třídu zachovat v reakci na zájem zákazníků. „Zákazníci chtějí první třídu, mluvili jsme s nimi,“ uvedl.

První třída „Allegris“, budoucí nabídka Lufthansy Autor: Lufthansa

„Jsem na svém postu devět let. A každý rok jsem byl konfrontován s tím, že naše první třída je naddimenzovaná a měli bychom ji zmenšit,“ cituje server Skift šéfa Lufthansy Carstena Spohra. „Letos poprvé mi všichni v týmu říkají, že musíme rozšířit první třídu. Je poddimenzovaná. Nikdy jsem si nemyslel, že něco takového uslyším.“

Podle výrobce sedadel a interiérů letadel Safran se poptávka dopravců po vybavení do první třídy v poslední době obnovuje, i když se zdaleka nevrací na úroveň, na jaké byla před deseti lety. „Se zmenšujícím se rozdílem oproti obchodní třídě se velký počet leteckých společností odklonil od první třídy, takže na trhu první třídy soupeří jen hrstka dopravců. V současné době vnímáme, že do tohoto úzkého kruhu se chtějí dostat noví hráči,“ cituje magazín Air Transport World manažera Safranu Arthura Glaina.

ZPRÁVY

🛩️ Polské megaletiště prošlo při posouzení vlivu na životní prostředí

Soudě podle kadence zpráv z posledních týdnů, přípravy na výstavbu nového velkého letiště u našich severních sousedů nabírají na obrátkách. Poté co projekt letiště Solidarita mezi Varšavou a Lodží schválilo polské ministerstvo dopravy, ukázal hlavní architekt letiště, britské studio Foster+Partners, jeho předpokládanou podobu. A nyní letiště získalo kladný posudek vlivu na životní prostředí.

Představitelé státní společnosti CPK budující letiště uvedli, že nyní bude následovat podání žádosti u územní rozhodnutí a o stavební povolení. CPK zároveň hledá menšinového investora, který by získal až 49 procent společnosti a zodpovídal za výstavbu a provoz letiště. CPK slibuje, že letiště první cestující odbaví v roce 2028.

🛩️ Delta láme rekordy

Jedny z největších aerolinek na světě, americké Delta Air Lines, ohlásily rekordní hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí. Společnost zvýšila čistý zisk meziročně o 87 procent na 1,72 miliardy dolarů, tržby stouply meziročně o 13 procent.

Velký podíl na tom měla silná poptávka amerických turistů „vyhladovělých“ vlivem pandemických uzávěr po dálkových letech. Mezinárodní příjmy Delty stouply o 61 procent, zatímco na domácích linkách byl růst tržeb osmiprocentní.

Podle Delty má letos zájem Američanů o dálkové lety vydržet až do podzimu. Delta obvykle ukončuje provoz na sezonních dálkových linkách po americkém svátku práce na začátku září. Letos to ale bude jinak a projeví se to i v Evropě. Především některé tradičně sezonní linky do Itálie, Portugalska a do Španělska mají v nabídce zůstat déle. Rovněž tradičně sezonní linky z New Yorku do Prahy se toto prodloužení podle rezervačního systému Delty bohužel netýká.

🛩️ Východní Evropa si na oživení počká

Polovina roku je za námi, což dává prostor k bilancování. Magazín Aviation Week se podíval na to, jestli se aerolinky konečně otřepaly z dopadů pandemie a nabízely v červnu více letů než ve stejném období roku 2019. Výsledky z některých regionů mohou překvapit.

Aviation Week porovnává součty všech letových hodin aerolinek v jednotlivých regionech. Ukazuje se například raketový restart Číny, kde poslední cestovní omezení padla až v loni prosinci. Už za březen tento ukazatel překonal stejný měsíc roku 2019 a v červnu byl na 124 procentech června 2019.

Silně oživuje letecká doprava také v Africe, Indii a v Latinské Americe. Těsně se mezi ty regiony, kde je celkový provoz na nebi již silnější než v roce 2019, protlačil Blízký východ.

Severní Amerika a západní Evropa byly v červnu shodně na 95 procentech provozu z roku 2019 a dá se předpokládat, že během vrcholu letní sezony by se mohly dostat na roveň s historickými čísly.

Zato východní Evropa je hluboko za ostatními, červnová čísla ukazují 84 procent června 2019. Způsobuje to především ruská invaze na Ukrajinu. Rusové mají kvůli sankcím omezené možnosti létání do zahraničí, západní aerolinky zase nesmějí do vzdušného prostoru Ruska a nebi nad Ukrajinou se civilní letecký provoz z logických důvodů vyhýbá bez ohledu na stranu konfliktu.