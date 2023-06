Megaletiště v sousedství Česka má stát za pět let | e15.cz

TÉMA

🛩️ Polské ministerstvo schválilo projekt nového letiště u Varšavy

Budoucí letiště Solidarita, které má vyrůst mezi Varšavou a Lodží, je o krok blíže realizaci. Polské ministerstvo infrastruktury schválilo obří projekt, jehož součástí je vedle velkého letiště i budování vysokorychlostní železnice a silničních příjezdových tras.

Letiště Centralny Port Komunikacyjny (CPK) se má otevřít už v roce 2028. Schválený generální plán počítá v první fázi s výstavbou dvou vzletových drah vedle sebe a kapacitou 40 milionů cestujících ročně. Do roku 2060 má vyrůst třetí ranvej a kapacita stoupnout na 65 milionů pasažérů za rok. Stávající varšavské Letiště Frédérika Chopina se již nemá kam rozrůstat, zároveň ale ani po otevření nového letiště nemá zaniknout.

Vedení CPK se netají ambicí vytvořit dopravní uzel stahující k sobě letecký provoz z celého regionu střední a východní Evropy. Na letiště má být navázaná nová železniční síť, a to včetně vysokorychlostních tratí, o délce dvou tisíc kilometrů. CPK mimo jiné počítá i s výstavbou vysokorychlostní železnice do Katovic a dále k české hranici směrem na Ostravu. Letiště tak má ambici i potenciál přitáhnou české cestující, což rozhodně není dobrá zpráva pro pražské letiště a jeho rozvojové plány včetně dlouho odkládané výstavby druhé ranveje. S ní se nyní ostatně počítá až ve 30. letech.

Polská vláda přepokládá celkové náklady osm miliard eur, stát si v podniku má udržet většinu. Menšinoví partneři, kterým vláda nabízí podíl až 49 procent, ještě nebyli vybráni.

Jako hlavního architekta si Polsko vybralo věhlasné britské studio Foster+Partners, hlavním projektantem je libanonská společnost Dar Al-Handasah. „Probíhá výběrové řízení na návrh řídicí věže,“ uvedlo CPK. Společnost již vykoupila 450 hektarů z potřebných 2150 hektarů půdy pro první fázi výstavby letiště.

ZPRÁVY

🛩️ Letadlo na 50 let

Aerosalonu v Paříži se ještě budeme věnovat přinejmenším ve velkém shrnutí na konci týdne, pro začátek je zde alespoň malá ochutnávka: šéf Boeingu David Calhoun vystoupil v podcastu magazínu Aviation Week, kde mimo jiné vysvětloval, proč se jeho firma v nejbližších letech nechystá zahájit vývoj žádného nového dopravního letadla. Calhoun se už dříve nechal slyšet, že žádnou novinku nelze očekávat před rokem 2035. To bude čtvrt století od chvíle, kdy Boeing uvedl do provozu své poslední zcela nové letadlo.

„Dal jsem myslím jasně najevo, že potřebujeme zlepšení oproti současným letadlům o 20 až 30 procent,“ řekl Calhoun s tím, že jedině takový pokrok přiměje aerolinky, aby opustily stávající osvědčené a průběžně vylepšované řady letadel a byly ochotny investovat do přechodu na zcela nový typ letounu. A ten by měl vydržet v provozu dostatečně dlouho. „Dvacet let je katastrofa. Třicet let je katastrofa. Musí vydržet 50 let. A podle toho musí být navržen,“ řekl šéf Boeingu.

Dlužno dodat, že ani Airbus si s vývojem zcela nové generace letadel nepospíší, mluví o letech 2035 až 2040. Nevyužije tohoto prostoru nějaký nový hráč, který naruší současný duopol Airbusu a Boeingu? Podle Calhouna je tak jako tak jasné, že tím narušitelem bude Čína, jejíž letecký průmysl se v příštích desetiletích dotáhne na světovou úroveň.

🛩️ Méně byznysu pro Smartwings

Kanadské nízkonákladové aerolinky WestJet ukončí činnost společnosti Sunwing Airlines, jejíž převzetí nedávno dokončily. Činnost menší společnosti WestJet během následujících dvou let integruje pod svou značku. Místní média nyní varují před růstem cen letenek v důsledku menší konkurence na kanadském trhu.

Ale proč o tom píšu? Sunwing Airlines byly po léta partnerem českých Smartwings. Na zimní sezonu, která bývá v tuzemsku slabší, putovalo vždy několik letadel i s posádkami na pronájem do Kanady, na léto si pak Smartwings pronajímaly stroje od Sunwing Airlines.

Už loni přitom WestJet při oznámení akvizice svého regionálního konkurenta uvedl, že tyto externí spolupráce hodlá výrazně omezit. Nynější krok znamenající postupný zánik Sunwing Airlines to jen potvrzuje. Nejde přitom o žádnou drobnost, v zimě 2022/2023 pro Sunwing Airlines létalo devět strojů z celkových 43 ve flotile Smartwings.

🛩️ Do kokpitu přes dvoje dveře

Americká asociace pilotů APLA vyhrála svůj vleklý boj za posílení ochrany kokpitů letadel proti vniknutí vetřelců, který trvá prakticky od 11. září 2001. Federální úřad FAA rozhodl, že od poloviny roku 2025 budou muset být všechna nová dopravní letadla provozovaná v USA vybavená vedle obrněných dveří do pilotní kabiny ještě druhou bariérou v podobě jakési síťované překážky.

Varianta dodatečné bariéry před kokpitem Autor: ALPA

Dveře do kokpitu jsou dnes prakticky nepřekonatelné, teroristé ale stále mohou zaútočit například ve chvíli, když piloti musejí na toaletu nebo jim palubní průvodčí nese občerstvení. V takových případech se má před otevřením dveří do kokpitu spustit na místo nová překážka, která by případného útočníka zastavila přinejmenším na tak dlouho, aby piloti stihli dveře do kokpitu zase zabezpečit. To alespoň tvrdí asociace pilotů a za pravdu jí nyní dala i FAA.