JOB AIR Technic přijal do údržby první Airbus A330 | E15.cz

Do hangáru společnosti JOB AIR Technic na začátku prosince přiletěl historicky první Airbus A330. Oprávnění k údržbě tohoto typu širokotrupého letounu získaly mošnovské letecké opravny již před dvěma roky, od té doby firma průběžně nakupovala potřebné nářadí a vybavení.

Samotnou údržbu mohl JOB AIR Technic naplánovat až do doby, kdy bude mít zkolaudovaný druhý opravárenský hangár, kam může přesunout část nasmlouvaných zakázek na údržbu menších letadel typu Airbus A320, respektive Boeing 737. Letadlo Airbus A330 společnosti Aeroflot bude v hangáru v údržbě zhruba dva měsíce.

Větší hangár společnosti JOB AIR Technic, který byl zkolaudován v roce 2008, patří k největším ve střední Evropě. Původně byl navržen tak, aby pojal dvě širokotrupá letadla velikosti Boeing 767.

Airbus A330 má trup dlouhý zhruba 60 metrů a rozpětí křídel také přes 60 metrů. Je využíván na dlouhé lety, ve vnitřních prostorách pro pasažéry má dvě uličky a ve střední části čtyři sedadla vedle sebe v jedné řadě. I z toho důvodu budou dvě až tři menší letadla, která jsou zhruba polovičních rozměrů, po dobu přítomnosti Airbusu A330 v údržbě přesunuty do nového hangáru.

„Zakázka pro Aeroflot pro nás představuje vynikající příležitost vyzkoušet si opravárenské práce na tomto typu letadel. Samotnou údržbu budou provádět primárně specializovaný tým přímo od Airbusu. Naši zaměstnanci jim ale budou asistovat a po jejich boku získají cenné zkušenosti pro další zakázky. Aktuálně máme na údržbu letounu Airbus A330 vyškolený tým třinácti mechaniků různých specializací a všichni budou do prací zapojeni. Pro firmu jako celek pak půjde o velmi cennou referenci,“ říká Vladimír Stulančák, CEO společnosti JOB AIR Technic.

Mošnovské letecké opravny jsou v současnosti na údržbu širokotrupých letounů Airbus A330 vybaveny požadovaným minimem nářadí a vybavení. Další firma plánuje zakoupit v příštích dvou letech s ohledem na svůj byznys plán.

Záleží do značné míry na úspěšnosti obchodních jednání s potenciálními zákazníky, nicméně zástupci JOB AIR Technic v této oblasti spatřují velký potenciál. Také z toho důvodu, že hangárů, které by byly schopny tak veliká letadla přijmout do standardní údržby, v Evropě příliš mnoho není.

„Za snahou o získání povolení na údržbu tohoto typu letadel od začátku bylo kromě možnosti využití velikosti našeho opravárenského hangáru také to, že na rozdíl od úzkotrupých letounů typu Airbus A320 a Boeing 737 nepodléhají širokotrupá letadla tolik sezonnosti,“ říká Vladimír Stulančák.

Sezonností míní, že menší letadla jsou typicky v údržbě přes zimu a v čase letních dovolených jsou plně využívány k charterovým letům. To u širokotrupých letadel neplatí a jejich údržby je tak možné plánovat po celý rok. Navíc můžeme přijímat stroje z celé Evropy, Ruska, Blízkého východu i severní poloviny Afriky. „Potenciální okruh zákazníků je tedy značný a chceme ho plně využít,“ doplňuje ředitel JOB AIR Technic.