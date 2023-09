Novinky Škody Auto mají data premiér. Blíží se Elroq a Octavia | e15.cz

Automobilka Škoda Auto má letos napilno a z Mladé Boleslavi bude vyjíždět jedna novinka za druhou. Některé z nich jsou skutečně žhavé, některé spíše rutinní. To je případ faceliftu modelů Kamiq a Scala, které po čtyřech letech na trhu dostaly jen drobné osvěžení a k zákazníkům budou tyto aktualizované modely k dispozici v únoru příštího roku. My už nicméně víme, jak to bude dál. Očekávané premiéry dalších modelů jsou totiž na spadnutí.