ÖBB pustily na koleje první vodíkový vlak | E15.cz

Vlak bude až do listopadu jezdit po regionálních tratích v okolí Vídeňského Nového Města. Cílem zkoušek je podle ÖBB mimo jiné ověřit, jak vodíkem poháněný vlak funguje „na geograficky náročných trasách, jako jsou vedlejší tratě, které neplánujeme elektrifikovat“.

Alstom svůj regionální vlak pojmenovaný Coradia iLint už tři roky testuje na severu Německa. Soupravy s dojezdem až tisíc kilometrů v barvách regionálního dopravce EVB najezdily přes 180 tisíc kilometrů a společnost se na základě toho rozhodla objednat 14 souprav.

Vodíkové vlaky bude nakupovat i ÖBB. Železniční dopravce chce, aby jeho vlaky byly do roku 2030 z pohledu produkce CO2 zcela neutrální. Částečně půjde cestou elektrifikace dalších tratí. Nyní vedou dráty na 72 procenty tratí v Rakousku, do roku 2035 by to mělo být 89 procent. Na místech, kde by se elektrifikace ekonomicky nevyplatila, plánují ÖBB nasadit bateriové vlaky nebo právě vozy poháněné vodíkem.

Dopravce spočítal, že po elektrifikaci a nasazení vlaků na alternativní pohon vyřadí kolem 400 dieselových vlaků. Ty nyní ročně spotřebují 32 milionů litrů nafty.