Airbus: Letectví ztratilo během dvou měsíců 25 let růstu | E15.cz

Pandemie způsobila nejhlubší propad v dějinách letecké dopravy. Na počátku loňského roku se zřítila na úroveň roku 1995. Předkrizových výkonů by linkové létání s cestujícími mohlo dosáhnout možná až v roce 2025, uvedl ve své prognóze výrobce dopravních letadel Airbus.

Výrazně hlubší propad utrpěla mezinárodní letecká doprava. Ukazatel ASK, tedy násobek délky linek nabízených aerolinkami a nabízené sedačkové kapacity, klesl v případě mezistátních letů loni v dubnu meziročně o téměř 95 procent. I v případě vnitrostátní dopravy činil propad více než sedmdesát procent.

Airbus v reakci na krizi během loňského roku upravil prakticky všechny smlouvy s aerolinkami, uvedl obchodní ředitel firmy Christian Scherer. V osmdesáti procentech případů byly podle něho změněny termíny plánovaného dodání nových letadel. Zatímco v roce 23019 Airbus předal zákazníkům rekordních 863 letadel, loni to bylo 566 strojů. Nové objednávky klesly z 768 na 268 letounů.

Návrat k předkrizové úrovni vypadá pozvolně. Mezinárodní letecká doprava je na úrovni 27 procent roku 2019, vnitrostátní na osmdesáti procentech. Celkově je ukazatel ASK na 51 procentech stejného měsíce roku 2019, vyplývá z dat Airbusu. Na úroveň roku 2019 by se vnitrostátní letecká doprava měla dostat v roce 2023, té mezinárodní to ale bude trvat o rok nebo dva déle.

Tato čísla ale ukazují jen část reality, protože ukazatel ASK neřeší, zda jsou sedačky obsazené. Podle oborové asociace IATA přitom obsazenost letadel klesla podle nejnovějších údajů z dubna oproti roku 2019 o téměř pětinu. Situace v Evropě je ještě horší, pokles obsazenosti činí 29 procent.

Jak dále upozorňuje IATA, poptávka po mezinárodní letecké dopravě v posledních měsících stagnuje a návrat k předkrizové úrovni může trvat déle než uvádějí některé předpovědi. Oproti dubnu 2019 klesla poptávka ve čtvrtém měsíci letošního roku o více než 87 procent.