Letiště Praha získalo stupeň úvěrové spolehlivosti Aa3 | E15.cz

Letiště uvedlo, že agentura ocenila zejména silnou finanční pozici společnosti, její nízkou úroveň zadlužení a také vysoký objem zajištěných úvěrových linek u bank. Agentura dále podle letiště pozitivně vyhodnotila schopnost pražského letiště flexibilně řídit provozní a investiční náklady při pandemii nebo připravenost společnosti při energetické krizi. Dalším kladem bylo rovněž fungování letiště v letní sezoně, kdy pražské letiště na rozdíl od jiných letišť v Evropě nečelilo kritickému nedostatku zaměstnanců. „Na hodnocení se také pozitivně odrazily konkurenceschopné a stabilní letištní poplatky, a strategická role vlastníka a provozovatele kritické infrastruktury České republiky,“ doplnilo Letiště Praha.

Snížení výhledu ze stabilního na negativní vychází z hodnocení České republiky. Moody's v srpnu oznámila snížení výhledu Česka kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu, což by podle agentury mohlo vést k přidělování plynu, uvrhnout ekonomiku země do hluboké recese s negativními důsledky pro trend růstu a zhoršit rozpočtové ukazatele. Moody's zároveň potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni Aa3.

Kdy a jaký máte nárok na kompenzaci při zpoždění nebo zrušení letu?

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

„Letiště Praha dlouhodobě hospodaří velmi odpovědně a navzdory útlumu v letecké dopravě vlivem pandemie a aktuální energetické krize se společnost od letošního roku definitivně vrací do ziskového hospodaření. Jsem velmi rád, že vysokou finanční stabilitu naší společnosti potvrzuje i takto renomovaná agentura Moody´s,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Úvěrový rating je důležitý pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i více pravděpodobné, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Pražské letiště Václava Havla během letošního prvního pololetí odbavilo téměř 4,29 milionu cestujících. Je to více než pětinásobný nárůst proti loňskému roku, ve srovnání s obdobím před covidovou krizí je to však o 45 procent méně. Celkově by podle současných odhadů letiště mělo odbavit přes 10,5 milionu pasažérů. Skupina Letiště Praha v loňském roce vykázala provozní zisk (EBITDA) 145 milionů korun. To je meziročně zlepšení o 862 milionů korun.