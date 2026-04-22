Letoví dispečeři vydělali na aerolinkách půl miliardy, Babišově vládě navrhují tučnou dividendu
- Řízení letového provozu těží z houstnoucího provozu nad Českem.
- Státní podnik loni vydělal téměř půl miliardy korun.
- Ministerstvu dopravy navrhne odvod ve výši sto milionů.
Letový provoz nad Českem loni rostl a s ním i hospodářské výsledky Řízení letového provozu. Státní podnik navýšil výnosy o 21 procent na 5,9 miliardy korun a čistý zisk o téměř sedmdesát procent na 498 milionů. Webu e15 to sdělil generální ředitel podniku Jan Klas.
Podnik letových dispečerů, jenž sídlí v Jenči, tedy v těsné blízkosti Letiště Václava Havla, generuje převážnou většinu příjmů z navigování pilotů letadel. Přes jedenáct procent tržeb pak připadá na přibližovací služby během přistávání na letištích v Praze, Brně, Ostravě či Karlových Varech. K největším zákazníkům patří Smartwings, skupina Lufthansa, Ryanair, Wizz Air či Turkish Airlines.
„Výsledek je o něco lepší, než jsme původně očekávali. Mimo jiné i proto, že jsme mohli jít výš s cenou poplatku za přelety. Těžili jsme i z toho, že jsme jako jeden z mála podniků letových dispečerů v našem regionu měli dostatečnou kapacitu samotných dispečerů. Jsme totiž obklopeni státy, které vytvářejí zpoždění letů, což je především Německo a státy na jihovýchodě Evropy,“ říká Klas.
Samotných vzletů, přistání a přeletů letadel loni podnik napočítal přes 769 tisíc, meziročně provoz zhoustl o osm procent. Stále se však nedostal na úroveň 907 tisíc z předpandemického roku 2019.
Jan Klas, generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu |
Z pohledu české státní kasy je negativním trendem, že nad republikou přelétá stále méně velkých letadel typu Airbus A380 či Antonov An-225 Mrija (než byl zničen ruskou armádou). Čím těžší letadlo, tím vyšší poplatek pro ŘLP. To loni napočítalo 781 letů supertěžkých letadel nad Českem, tedy o více než polovinu méně ve srovnání s rokem 2015.
Část z vydělané půl miliardy by měl podnik poslat ministerstvu dopravy. „Dozorčí rada Řízení letového podniku schválila doporučení, aby podnik odvedl do fondu zakladatele – ministerstva dopravy – částku sto milionů korun. Ministerstvo návrh posoudí a rozhodne o finální výši,“ dodává Klas. K samotnému převedení finančních prostředků by mělo dojít v příštích měsících.
Aerolinky v současnosti čelí značným nejistotám, které plynou z válečného konfliktu v Íránu a blokády Hormuzského průlivu. Ropa výrazně zdražila na více než sto dolarů za barel, tedy na nejvyšší hodnotu od roku 2022. S ní se zásadně zvyšují i ceny leteckého paliva, letecké společnosti se navíc obávají jeho nedostatku, a to nejen v Evropě, ale i v Asii.
Ceny některých letenek už vyrostly o desítky procent, citelně se zvyšují i palivové příplatky. „Zatím nemám signály, že by Česku hrozil nedostatek paliv,“ uklidňuje Klas. Dodává však, že se situace může změnit vzhledem k nepředvídatelnosti vyjednávání americké a íránské strany ohledně Hormuzského průlivu. Blížící se hlavní letní sezonu na evropských letištích by tak mohla „zpestřit“ celá řada dalších faktorů než jen tradiční množina zpožděných či rušených letů, kterou očekává i Klas.