Negrelliho viadukt téměř opraven, vlaky vyjedou v pondělí | E15.cz

"Díky tomu, že rekonstrukce viaduktu proběhla za maximálního použití původních materiálů i technologií, podařilo se zachovat jeho památkovou hodnotu. Současně ale trať prošla výraznou modernizací a může se stát součástí rychlodráhy na Kladno s odbočkou na pražské letiště," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Rekonstrukce stavby z 19. století se oproti původním plánům zhruba o půl roku zpozdila, důvodem byl horší stav viaduktu, než se původně předpokládalo. Kvůli tomu zároveň o půl miliardy stoupla cena stavby, celkové náklady nakonec činí 1,96 miliardy korun.

Během rekonstrukce bylo opraveno 100 cihlových, pískovcových a žulových kleneb, z nichž osm překračuje Vltavu. Celkem 19 kleneb muselo být kompletně rozebráno a znovu sestaveno. Zmodernizoval se také železniční spodek a svršek, což umožní zvýšení traťové rychlosti ze 40 km/h na 60 km/h a také plynulejší a bezpečnější provoz. Na trať nyní může vyjet až 14 párů vlaků za hodinu. Vyměněny byly na některých místech i mostní konstrukce. Trať byla také vybavena protihlukovými a zabezpečovacími systémy.

Po viaduktu budou od pondělí jezdit osobní a spěšné linky z Prahy do Kladna a Čerčan. Správa železnic chce viadukt blíže představit veřejnosti 1. září. V budoucnu by se měly obnovit i prostory pod oblouky, kde vzniknou kavárny či ateliéry. Pražský magistrát chce kvůli tomu zažádat v létě o územní rozhodnutí na úpravu okolí Negrelliho viaduktu v Karlíně. Stavební práce by měly začít za dva roky.

Negrelliho viadukt bude součástí tratě z centra Prahy na ruzyňské letiště. Další úseky se začnou stavět za dva roky, začít by se mělo rekonstrukcí Masarykova nádraží. Připravovaná trať je rozdělena na sedm úseků. Hotová by měla být do roku 2028 a stát by měla celkem přes 31 miliard korun.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.