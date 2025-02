Ne náhodou je Mallorca rájem stovek druhů ptáků, z nichž velká část se sem stěhuje ze severu prožít zimu. Ostrov plný zeleně a středomořského vzduchu nabízí během zimních měsíců až o dvacet stupňů vyšší teploty než Česko. Ptáci ze středoevropských hnízdišť zvládnou cestu sem i bez zastávky, to nová škodovácká chlouba Elroq nějakou tu pauzu na dobíjení potřebuje. Ale podle oficiálních dat i na základě zkušenosti by jí měly na cestě z Prahy do Barcelony, odkud se dá na Mallorku přejet, stačit jen tři. Na samotném ostrově se pak stává ideálním dopravním prostředkem.

Dvě škodovácká poprvé

Při prvním pohledu na Elroq se může zdát, že tohle auto už na silnicích nějaký čas jezdí. Z boku se tváří velmi konzervativně, v kontextu současného automobilového designu až oldschoolově. Zadní světlomety nápadně připomínají větší a starší Enyaq, který dosud svými úspěchy jako jediný elektromobil od Škody táhne prodeje celého koncernu Volkswagen. Mimochodem, loni v říjnu se stal nejprodávanějším elektromobilem v Evropě.

Elroq má stejný cíl, i když už působí trochu staromódně a popravdě, automobilka ho měla představit mnohem dřív. Soudobou tvář mu dává hlavně příď v konturách nového škodováckého designového jazyka Modern Solid. Dominuje jí maska Tech-Deck Face, jejíž součástí jsou pixelová denní světla. Hlavní LED Matrix světla obsahují 36 modulů na každý světlomet, což zlepšuje osvětlení a zvyšuje bezpečnost při noční jízdě.

Škoda Elroq | Petr Homolka/Škoda Auto

A je tu i jedna symbolická drobnost. Elroq je první škodovkou po dlouhé době, která nahrazuje klasické logo okřídleného šípu pouhým nápisem Škoda. Je ironií, že se to stalo zrovna nedlouho poté, co si mladoboleslavská firma pojistila v konečném smluvním vypořádání s plzeňskou Škodou, vlastněnou PPF, výlučné používání okřídleného šípu pouze pro svá auta. A příď nového škodováckého modelu poprvé od roku 1996 postrádá i charakteristické chromování chladiče s vertikálně laděnou mřížkou, jež u současného Enyaqu nechybí.

Elroq za rok bestsellerem?

Elroq slibuje prodejní hit. Automobilka dosud prodala přes dvě stě tisíc Enyaqů a i s Elroqem nyní eviduje dalších padesát tisíc objednávek, z toho více než dvacet tisíc má na svědomí právě Elroq, který přichází na trh. A to ještě není všechno, značka už představila také modernizovaný Enyaq a do roka přijde na trh i nejmenší škodovácký elektromobil Epiq, jehož cena by mohla startovat už na šesti stech tisících korun.

I Elroq láká férovou cenou, v základu je k mání za osm set tisíc, což může způsobit elektrorevoluci zejména ve firemních flotilách. Za tyto peníze si ale posádka užije hodně muziky. Přestože se Elroq tváří jako menší elektrické esúvéčko, uvnitř je až překvapivě hodně prostoru, a to hlavně na všech pěti sedačkách. Velmi komfortní nastupování a vystupování doplňuje velkorysý prostor nad hlavou i kolem kolen. Tohle auto rozhodně není žádná scvrklá paráda, ale střízlivě a prakticky pojatý cestovatel.

Škoda Elroq | Petr Homolka/Škoda Auto

Škodovácké heslo Simply Clever se tentokrát nepromítá jen do již nezbytné škrabky na sklo ukryté ve víku kufru či důvtipné sítě pro nabíjecí kabely, ale i do aerodynamiky. S koeficientem odporu vzduchu se model řadí k evropské špičce. Mezi aerodynamické prvky patří aktivní žaluzie v masce, tvarovaná kola, zakrytovaná podlaha a také jedna snadno přehlédnutelná maličkost: svislé štěrbiny pod předními světlomety. Obyčejně se u aut jedná jen o estetický prvek a tyto otvory bývají zaslepené, u Elroqu jimi skutečně proudí vzduch.

ELektrický KaROQ

Mallorca má spoustu skvěle udržovaných silnic i dálnic, ale také mnoho úzkých silniček mezi pečlivě oplocenými políčky a prudké zatáčky podél pobřeží. I když je Elroq robustní, udržuje si hravost a mrštnost správného elektroauta, se kterým je zábava jezdit po místních venkovských trasách, kde míjíte kamenné domy s okenicemi či náměstíčka plná stromů. Výhled na neustále jarní atmosféru je z Elroqu prvotřídní.

Škoda Elroq 4x jinak Škoda Elroq | Petr Homolka/Škoda Auto Po základní verzi 50 a nejvyšší 85 se nabídka Elroqu rozrostla i o verzi 60 a na trh přijde i verze 85x. Prostřední verze Elroq 60 je osazena baterií s využitelnou kapacitou 59 kWh, pohon zajišťuje jeden elektromotor na zadní nápravě poskytující nejvyšší výkon 150 kW. Na jedno nabití slibuje Elroq 60 dojezd až 430 km, díky nabíjecímu výkonu 165 kW lze navíc baterii dobít z 10 na 80 procent za 24 minut. Základní verze 50 disponuje baterií s využitelnou kapacitou 52 kWh s dojezdem 375 km. Dosud nejvyšší verze 85 má kapacitu baterie 77 kWh a udávaný dojezd 581 km. V průběhu roku se navíc nabídka rozroste ještě o verzi 85x s pohonem všech kol. Obě nejvyšší verze zvládnou zrychlit z 0 na 100 km v hodině za 6,6 sekundy. Cena Elroqu startuje na 799 900 Kč. + skvělé jízdní vlastnosti, velký vnitřní prostor, intuitivní infotainment, praktičnost - příliš konzervativní design, průměrný dojezd

Vnitřek ELektrického kaROQu, jak se dá název nového modelu rozklíčovat s odkazem na škodováckého bratrance se spalovacím motorem, nepřináší žádná překvapení. Vše je na svém místě a uživatel koncernových vozů se tu bude cítit jako doma. Novinkou v infotainmentu jsou zkratky dostupné v levém horním rohu obrazovky. Patří sem možnost vypnutí akustických upozornění asistenta rychlosti nebo předehřev baterie při cestě k nabíječce.

Škoda Elroq | Petr Homolka/Škoda Auto

Aplikace Traffication upozorní na nebezpečí na silnici, poskytne informace o místních pravidlech silničního provozu a umožní nákup dálničních známek. YouTube a další zábavné kanály jsou přístupné během nabíjení a rozšířit je lze o streamovací služby či hry. Mobilní aplikace Škoda zahrnuje systém gamifikace, kde lze sbírat body za ekologickou jízdu a vyměnit je za odměny.

Další inovací je funkce dálkového parkování, kdy může řidič ovládat vozidlo pomocí aplikace v mobilu a stát třeba opodál na chodníku. To je v Evropě zatím úplný vrchol povoleného stupně autonomního řízení.

Pozitivní ohlas, který Elroq získal ještě před tím, než vstoupil do autosalonů, dokazuje, že Škoda by mohla psát v příštích letech zcela jiný příběh než mateřský Volkswagen. Už nyní je Enyaq nejprodávanějším koncernovým elektromobilem v Evropě, častěji zákazníci kupují jen dva modely od Tesly a malé Volvo EX30. Elroq ale míří ještě výš. V jeho silách není nic menšího než reprezentovat celý evropský průmysl s elektroauty. Může se stát přelomovým modelem, který katapultuje domácí značku do mnohem důležitější pozice v rámci jinak uvadajícího německého koncernu.