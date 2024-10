Největší český mural vzniká na stěně logistického centra v Chebu

„Je to největší dílo, které jsem kdy tvořil, a dost možná i největší, které kdy tvořit budu,“ říká ke vznikajícímu muralu jeho autor ChemiS. Za tímto pseudonymem se skrývá český streetartový umělec, jehož díla lze najít po celém světě. Od Tahiti přes Sibiř až po New York. Autor přiznává, že neví, jestli by se ještě někdy do takto velkého díla byl ochoten pustit, jelikož jeho vyhotovení je velmi náročné. To podtrhává i fakt, že na realizaci celé malby bude dohromady použito zhruba 3500 lahví sprejů.

Na práci však ChemiS není úplně sám. S dílem mu pomáhá několik dalších lidí. Tvorba celého muralu by v součtu měla trvat zhruba půl roku. Náročné je i samotné nanášení barvy na budovu, jelikož její povrch není na rozdíl od klasické zdi rovný. „Museli jsme přijít na tu správnou techniku, aby malba vypadala dobře. Plech není tak savý a má různé neduhy, takže musíme například aplikovat více vrstev,“ dodává ChemiS.

ChemiS ChemiS (vlastním jménem Dmitrij Proškin) je streetartový umělec narozený v Kazachstánu, již od dětství však žije v Česku. Do povědomí tuzemské veřejnosti se dostal například zpodobněním plačícího prezidenta Masaryka v Olomouci nebo vyobrazením ukrajinské dívky na domě v pražských Nuslích. Na jeho díla lze natrefit po celém světě.

Motiv nástěnné malby je úzce spjat s místem jejího vzniku. Nabízí pohled na panorama konkrétních budov stojících v Chebu. Autorkou návrhu je Lucie Parks z architektonického studia PROJEKTSTUDIO. „Záměrem bylo, aby zde lidé, kteří město dobře znají, našli své oblíbené domy. Je to i jakýsi interní vtip mezi místními a ostatními, kteří jenom projíždějí a nepoznají, že před sebou mají historické budovy Chebu,“ vysvětluje. Cílem bylo zároveň vytvořit takový design námětu, který na první pohled zaujme, ale zároveň nebude působit agresivně.

Vlastníkem rozestavené haly, na níž se mural nachází, je česká investiční skupina Accolade. Umisťování nástěnných maleb na logistická centra pro ni není úplně novinkou. Společnost již dříve založila projekt Accolade Industrial Art, v jehož rámci realizovala již devět takovýchto uměleckých děl ve svých areálech v Česku a v Polsku. „Kombinace průmyslového parku a mural artu je skvělým prostředkem, jak atraktivně přenést umění do veřejného prostoru,“ uvedla Martina Nová z Accolade s tím, že jubilejním desátým návrhem chce skupina vzdát hold historicky možná trochu neprávem opomíjenému městu Cheb, které ale v poslední dekádě prošlo velkým rozvojem.