Německé mýto pro osobní auta bude provozovat Kapsch spolu s prodejcem lístků na koncerty | E15.cz

Mýtné pro osobní auta bude na německých silnicích a dálnicích vybírat konsorcium rakouského Kapsch TrafficCom a německého pořadatele koncertů a prodejce lístků CTS Eventim. Německé ministerstvo dopravy jim podle svého středečního sdělení udělilo kontrakt za dvě miliardy eur (51,5 miliardy korun) s platností na nejméně 12 let s možností prodloužení až na 15 let. Kapsch již letos v říjnu získal zakázku na provozování samotného systému elektronického mýta v Německu, rovněž zatím na 12 let.