Nový Boeing 797 by mohl pilotovat pouze jeden člověk | E15.cz

Světové aerolinky se připravují na příchod modelu Boeing 797. Nové letadlo americké společnosti a konkurence pro Airbus A320 a nástupce Boeingů 757 a 737, by mohlo být představeno na aerosalonu v Paříži příští měsíc. Mnoho informací o letounu zatím do světa neuniklo, ale nyní se spekuluje, že by mohlo být ovládáno pouze jedním pilotem. Druhý z nich by let dozoroval a ovládal ze země, čímž by měl větší přehled i o celkovém letovém provozu. Nový model by mohl být do provozu uveden zhruba v roce 2028, informoval o tom server CNBC.